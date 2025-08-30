باشگاه خبرنگاران جوان - احساس خستگی، بی‌حوصلگی و کاهش تمرکز، مشکلی است که بسیاری از افراد در طول روز تجربه می‌کنند. گاهی با وجود خواب کافی و استراحت، باز هم بدن انرژی لازم را ندارد و همین موضوع باعث می‌شود بسیاری از افراد از خود بپرسند: برای رفع خستگی بدن چی بخوریم؟

واقعیت این است که تغذیه، نقشی اساسی در میزان انرژی بدن دارد. برخی خوراکی‌ها می‌توانند مانند سوخت برای بدن عمل کنند و انرژی پایدار و تدریجی ایجاد کنند، در حالی که بعضی غذاها باعث افزایش سریع انرژی و سپس افت شدید آن می‌شوند و حس کسالت را بیشتر می‌کنند. شناخت خوراکی‌های مناسب نه‌تنها به کاهش خستگی کمک می‌کند، بلکه عملکرد مغز، سلامت قلب و کیفیت خواب را نیز بهبود می‌بخشد.

خستگی ناشی از تغذیه نامناسب چیست؟

خستگی تنها به معنای کم‌خوابی یا فعالیت زیاد نیست. در بسیاری از مواقع، ریشه آن در کمبود مواد مغذی یا مصرف بیش از حد غذاهای ناسالم قرار دارد. وقتی بدن آهن کافی دریافت نکند، گلبول‌های قرمز توانایی انتقال اکسیژن به بافت‌ها را از دست می‌دهند و احساس ضعف ایجاد می‌شود. یا زمانی که رژیم غذایی فاقد پروتئین و ویتامین‌های گروه B باشد، فرآیند تولید انرژی مختل می‌شود.

به همین دلیل، اصلاح عادات غذایی و توجه به خوراکی‌های ضدخستگی می‌تواند ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین درمان باشد.

علائم خستگی مرتبط با تغذیه

اگر دلیل ضعف و بی‌حالی به رژیم غذایی و کمبود مواد مغذی مربوط باشد، معمولاً با علائم زیر همراه است:

خواب‌آلودگی غیرعادی در طول روز حتی پس از استراحت

تمایل شدید به مصرف شیرینی و نوشیدنی‌های کافئین‌دار

ضعف عضلانی یا احساس سنگینی در دست‌ها و پاها

سردردهای خفیف یا احساس گیجی

ناتوانی در تمرکز طولانی‌مدت

تغییرات خلقی و کاهش انگیزه

انتخاب غذاهای طبیعی و مغذی، کلید اصلی رفع خستگی بدن است. در ادامه با مهم‌ترین خوراکی‌هایی که به افزایش انرژی کمک می‌کنند آشنا می‌شویم:

۱. خرما و عسل طبیعی برای رفع خستگی بدن

سرشار از گلوکز و فروکتوز که سریع جذب بدن می‌شوند.

بهترین گزینه برای رفع خستگی ناشی از ورزش یا کار فیزیکی سنگین.

ترکیب خرما با شیر یا عسل با آب ولرم می‌تواند یک میان‌وعده انرژی‌زا باشد.

۲. مغزها و آجیل‌ها

بادام، گردو، پسته و فندق منابع غنی منیزیم، پروتئین و چربی‌های مفید هستند.

منیزیم نقش مهمی در تبدیل غذا به انرژی دارد و کمبود آن باعث ضعف می‌شود.

مصرف روزانه یک مشت آجیل خام به‌عنوان میان‌وعده توصیه می‌شود.

۳. غلات کامل و جو دوسر

به دلیل فیبر بالا، قند خون را به آرامی افزایش داده و از افت ناگهانی انرژی جلوگیری می‌کند.

بهترین انتخاب برای صبحانه همراه با شیر یا ماست.

بتاگلوکان موجود در جو دوسر علاوه بر انرژی، به بهبود عملکرد ایمنی کمک می‌کند.

۴. سبزیجات سبز تیره

اسفناج، کلم بروکلی و جعفری منبع آهن و اسید فولیک هستند.

آهن کافی باعث افزایش اکسیژن‌رسانی و کاهش خستگی ناشی از کم‌خونی می‌شود.

می‌توان آن‌ها را در سالاد، سوپ یا اسموتی‌های سبز استفاده کرد.

۵. تخم‌مرغ

پروتئین کامل و سرشار از اسیدآمینه‌های ضروری.

ویتامین‌های گروه B موجود در آن برای سوخت‌وساز انرژی ضروری‌اند.

مصرف تخم‌مرغ در وعده صبحانه یا شام سبک کمک می‌کند انرژی پایدار بماند.

۶. میوه‌های سرشار از ویتامین C

پرتقال، کیوی، توت‌فرنگی و گریپ‌فروت باعث تقویت ایمنی و کاهش احساس خستگی می‌شوند.

ویتامین C جذب آهن را افزایش می‌دهد و از کم‌خونی پیشگیری می‌کند.

بهترین زمان مصرف آن‌ها میان‌وعده صبح یا عصر است.

۷. ماهی‌های چرب

سالمون، ساردین و ماکرل سرشار از امگا ۳ هستند که عملکرد مغز و قلب را بهبود می‌بخشند.

مصرف دو بار در هفته توصیه می‌شود.

جایگزینی سالم برای گوشت‌های پرچرب و سرخ‌شده.

۸. عدس و حبوبات

منبع پروتئین گیاهی و آهن.

فیبر بالا کمک می‌کند قند خون متعادل بماند و احساس سیری طولانی ایجاد شود.

ترکیب عدس با برنج یا سالاد انتخابی عالی برای ناهار است.

۹. آب و مایعات کافی

حتی کم‌آبی خفیف هم باعث سردرد و کاهش انرژی می‌شود.

نوشیدن ۸ لیوان آب در روز توصیه می‌شود.

مصرف دمنوش‌های گیاهی مانند چای سبز یا بابونه جایگزین سالمی برای نوشابه و قهوه است.

عوامل تشدیدکننده خستگی

حتی اگر بهترین خوراکی‌ها را مصرف کنیم، برخی عادات اشتباه می‌توانند خستگی را بدتر کنند:

پرخوری در وعده‌های اصلی که باعث خواب‌آلودگی پس از غذا می‌شود.

مصرف زیاد قهوه یا نوشیدنی‌های انرژی‌زا

خوردن شیرینی و غذاهای فرآوری‌شده با قند و چربی بالا

نخوردن صبحانه یا حذف وعده‌های غذایی

بی‌نظمی در ساعت خواب و استرس روزانه

توصیه‌های تغذیه‌ای روزانه برای رفع خستگی بدن

برای رفع خستگی بدن می‌توانید از توصیه‌های زیر به عنوان جایگزین در برنامه تغزیه روزانه خود استاده کنید:

روز خود را با یک صبحانه کامل شامل نان سبوس‌دار، تخم‌مرغ و میوه آغاز کنید.

به‌جای تنقلات شیرین، میان‌وعده‌ای مانند یک مشت آجیل یا ماست کم‌چرب مصرف کنید.

در محل کار یک بطری آب همراه داشته باشید تا بدن دچار کم‌آبی نشود.

ترکیب میوه و سبزیجات تازه در قالب اسموتی می‌تواند یک نوشیدنی انرژی‌زا باشد.

مصرف غذاهای سنگین و چرب را در وعده شام کاهش دهید تا خواب آرام‌تری داشته باشید.

چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟

اگر با رعایت نکات تغذیه‌ای همچنان احساس خستگی مزمن وجود داشته باشد، باید به پزشک مراجعه کرد. برخی بیماری‌ها مانند:

کم‌خونی ناشی از فقر آهن

کم‌کاری تیروئید

دیابت

افسردگی یا اضطراب

کمبود ویتامین D

می‌توانند باعث ضعف مداوم شوند و نیاز به بررسی و درمان تخصصی دارند.

انرژی بیشتر با انتخاب‌های هوشمندانه

پاسخ به این سؤال که برای رفع خستگی بدن چی بخوریم در واقع تغییر سبک زندگی است. مصرف خوراکی‌های سالم مانند خرما، آجیل، سبزیجات سبز و ماهی، در کنار نوشیدن آب کافی و خواب منظم، بهترین راه برای داشتن انرژی پایدار است. اگرچه نوشیدنی‌های کافئین‌دار می‌توانند به‌طور موقت خستگی را کاهش دهند، اما تنها تغذیه متعادل است که انرژی واقعی و ماندگار به بدن می‌دهد.

منبع: روزنامه هفت صبح