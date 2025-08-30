باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- لرستان استانی با ظرفیتهای گردشگری بینظیر و متنوع در ایران است؛ اما این ظرفیتها تاکنون نتوانستهاند جایگاه واقعی استان را در نقشه گردشگری کشور تثبیت کنند.
از تونلهای برفی گرفته تا تالابهای متنوع، آبهای گرم و مناطق چهار فصل، لرستان مجموعهای منحصر به فرد از طبیعت و فرهنگ را در خود جای داده است.
اما کمبود زیرساختها و نبود توجه کافی به معرفی جاذبهها باعث شده است که گردشگران بیشتر از لرستان عبور کنند تا در آن اقامت کنند. این وضعیت نشان میدهد که ظرفیتهای طبیعی و تاریخی تنها با سرمایهگذاری عملی و حمایت دولتی میتوانند به منبع درآمد و اشتغال پایدار برای مردم تبدیل شوند.
لرستان؛ استانی که در کتابها دیده نمیشود
رضا سپهوند، نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس، با تأکید بر این موضوع گفت:بهرغم ظرفیتهای منحصربهفرد طبیعی و تاریخی، متأسفانه نام و آثار لرستان حتی در کتابهای درسی گنجانده نشده است که این اجحاف بزرگی در حق استان است.
وی افزود که معرفی درست استان میتواند لرستان را به نخستین مقصد گردشگری کشور بدل کند.
ظرفیتهای منحصربهفرد چهار فصل
سپهوند با اشاره به جاذبههای طبیعی و ساختههای بشر گفت:جاذبههای گردشگری لرستان تلفیقی از ساختههای بشر و مواهب طبیعی خداوند است؛ بهطوری که در هیچ جای ایران، چنین تنوع چهارفصل را نمیتوان در یک فصل تجربه کرد.
از تونلهای برفی و تالابها تا آبهای گرم و هوای متنوع، همه این ظرفیتها در لرستان موجود است و میتواند گردشگران داخلی و خارجی را جذب کند.
زیرساختها؛ نقطه ضعف گردشگری
نماینده مردم خرمآباد و چگنی با تأکید بر کمبود زیرساختها گفت:زیرساختهای لازم در کنار برخی از ابنیه تاریخی و مراکز گردشگری استان وجود ندارد و گردشگرانی که به استان میآیند با کمبودهایی مانند نبود سرویس بهداشتی و امکانات مناسب روبهرو میشوند. این موجب شده که لرستان در حال حاضر معبر گردشگری باشد.
سپهوند با انتقاد از کمتوجهی به توسعه کشاورزی و دامداری طی چهار دهه گذشته اظهار داشت:لرستان یکی از استانهای پرآب کشور بوده اما حالا مشکل تأمین آب دارد و با وجود منابع آبی فراوان، حتی صد و ده میلیون مترمکعب آب پشت سدها وجود ندارد.
او تأکید کرد که گردشگری میتواند امید اصلی استان برای توسعه و اشتغال باشد.
ضرورت تصویب مصوبات اعتباری
نماینده مردم خرمآباد و چگنی افزود:سفر وزیر میراثفرهنگی و گردشگری باید مصوبات اعتباری و تأمین منابع مالی همراه باشد. اگر به نتیجه عملی نرسد، نمیتواند مشکلات استان را برطرف کند.
وی بر اهمیت مصوب شدن تأمین اعتبار برای برگزاری همایش بینالمللی گردشگری، تسهیل بومگردی، تملک اراضی و ایجاد مناطق اقامتی تأکید کرد.
اماکن تاریخی و بومگردی؛ نیازمند بودجه ویژه
سپهوند در خصوص آثار شاخص استان گفت:بسیاری از اماکن تاریخی مانند قلعه فلکالافلاک، بام لرستان و اماکن مذهبی نظیر امامزاده زید بن علی با جاذبههای متعدد در کنار خود، نیازمند اختصاص اعتبارات ویژه برای ایجاد زیرساختهای گردشگری هستند.
او همچنین یادآور شد که بومگردی ظرفیت قابلتوجهی دارد اما بدون بودجه کافی نمیتوان مناطق اقامتی و بومگردی ایجاد کرد.