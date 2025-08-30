لرستان دروازه تازه صادرات صنایع دستی ایران

وزیر میراث فرهنگی گفت:لرستان می‌تواند سهم مهمی در تحقق هدف صادرات یک میلیارد یورویی صنایع دستی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استان لرستان با پیشینه‌ای کهن، فرهنگی اصیل و مردمی هنرمند، یکی از گنجینه‌های ارزشمند صنایع دستی ایران است. این سرزمین کوهستانی که در قلب زاگرس جای گرفته، نه‌تنها با طبیعت بکر و تاریخی چند هزار ساله شناخته می‌شود، بلکه به دلیل تنوع و کیفیت بالای صنایع دستی، می‌تواند به‌عنوان قطب صادرات صنایع دستی کشور مطرح گردد.

لرستان از دیرباز خاستگاه هنر‌های سنتی بوده است. صنایع دستی این استان طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود؛ از گلیم، جاجیم، نمدمالی و سفال‌گری گرفته تا ورشو‌سازی خرم‌آباد، سیاه‌چادر عشایری، قالی‌بافی و معرق‌کاری. ویژگی مهم این تولیدات، تلفیق کاربرد روزمره با هویت فرهنگی است؛ محصولاتی که هم ارزش هنری دارند و هم قابلیت استفاده در زندگی مدرن.

 سهم مهم لرستان در تحقق هدف صادرات یک میلیارد یورویی 

صالحی وزیر میراث فرهنگی با اشاره به صنایع‌دستی اصیل لرستان همچون ورشوسازی، گلیم و جاجیم گفت: ایران با تولید ۲۹۹ قلم صنایع‌دستی در جهان جایگاه ممتازی دارد.

وی افزود: لرستان می‌تواند سهم مهمی در تحقق هدف صادرات یک میلیارد یورویی و ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در برنامه هفتم توسعه ایفا کند.

ظرفیت صادراتی و بازار جهانی

در سال‌های اخیر، صنایع دستی به‌عنوان یکی از پرسودترین بخش‌های صادرات غیرنفتی شناخته شده‌اند. جهانی شدن هنر‌های سنتی ایران و علاقه روزافزون بازار‌های اروپایی، آسیایی و آمریکایی به کالا‌های دست‌ساز، فرصتی طلایی برای لرستان فراهم کرده است. به‌ویژه محصولاتی، چون ورشو خرم‌آباد و گلیم و جاجیم الیگودرز و دورود، به دلیل کیفیت ممتاز و اصالت طرح‌ها، می‌توانند در بازار‌های جهانی جایگاه ویژه‌ای پیدا کنند.

آینده‌ای روشن برای اقتصاد محلی

اگر نگاه راهبردی به صنایع دستی لرستان وجود داشته باشد، این استان می‌تواند علاوه بر تأمین بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ایران، موجب اشتغال‌زایی پایدار برای زنان و جوانان روستایی و عشایری شود. همچنین معرفی هنر‌های اصیل لرستان در سطح بین‌المللی، هویت فرهنگی ایران را تقویت کرده و صنعت گردشگری منطقه را رونق می‌بخشد.

لرستان با داشتن تنوع، اصالت و کیفیت در صنایع دستی، شایستگی آن را دارد که به‌عنوان قطب صادرات صنایع دستی ایران شناخته شود. تحقق این جایگاه، مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، حمایت نهادی و پیوند میان هنرمندان محلی با بازار‌های جهانی است.

تبادل نظر
