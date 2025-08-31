باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- پلدختر، شهری که سالها با نام پل تاریخی و طبیعت بکرش شناخته میشد، این روزها در حال تجربه تحولات گستردهای در حوزه گردشگری و عمران شهری است.
در شرایطی که توسعه زیرساختهای گردشگری و خدمات شهری یکی از نیازهای اصلی غرب کشور به شمار میرود، مدیریت شهری پلدختر تلاش کرده است با اجرای پروژههای نوآورانه، از جمله احداث بلندترین پل معلق غرب کشور و ایجاد زیپلاین اتوماتیک بر فراز رودخانه کشکان، این شهر را در مسیر رونق گردشگری و جذب سرمایهگذاران قرار دهد.
این اقدامات تنها به حوزه گردشگری محدود نشده و نوسازی معابر، توسعه فضاهای عمومی، تجهیز ناوگان خدمات شهری و ساماندهی پروژههای عمرانی، بخش دیگری از برنامههایی است که شهرداری پلدختر با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دنبال میکند.
پل معلق و زیپلاین؛ گامی به سوی گردشگری مدرن
حسن مهدوی، شهردار پلدختر از برنامهریزی برای احداث بلندترین پل معلق غرب کشور در آینده نزدیک خبر داد.
او گفت:شهرداری پلدختر برای جذب گردشگر، زیپلاین اتوماتیک در ورودی شمالی شهر پلدختر و بر روی رودخانه کشکان ایجاد کرده و برنامهریزی ما این است که برای احداث بلندترین پل معلق غرب کشور اقدام کنیم.
به گفته مهدوی، این طرحها میتوانند پلدختر را به یکی از مقاصد مهم گردشگری ماجراجویانه در کشور تبدیل کنند و موجب حضور گردشگران داخلی و خارجی شوند.
از یادمان شهدا تا توسعه فضاهای شهری
یکی از پروژههایی که به گفته شهردار پلدختر مطالبه چندین ساله مردم بوده، احداث مجموعه تفریحی، زیارتی و گردشگری یادمان شهدای پلدختر است که توسط شهرداری به بهرهبرداری رسیده است.
او با اشاره به فعالیتهای عمرانی گسترده در سطح شهر افزود:۲۵۰ هزار مترمربع از معابر شهر پلدختر با اعتباری بالغبر ۱۰۰ میلیارد تومان انجام شده است.
همچنین بیش از ۱۵ دستگاه ماشینآلات عمرانی و خدماتی به ارزش ۵۰ میلیارد تومان خریداری و به ناوگان شهری افزوده شده تا توان اجرایی شهرداری در حوزه خدمات شهری تقویت شود.