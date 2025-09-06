افرادی که تنوع گیاهان در رژیم غذاییشان کمتر است، سطح کلسترول «اچ‌دی‌ال» خونشان، که «کلسترول خوب» شناخته می‌شود، پایین‌تر است، سطوح پایین‌تر این نوع کلسترول می‌تواند احتمال بروز مشکل قلبی یا سکته را بیشتر کند.

خوردن پنج میوه و سبزی در روز ممکن است کافی نباشد، پژوهش‌ها نشان می‌دهند افرادی که روزانه ۱۱ گیاه متفاوت می‌خورند سالم‌ترند.

پژوهشگران دریافتند که در بریتانیا افراد روزانه به طور میانگین، هشت گیاه مختلف، شامل ادویه‌ها و روغن‌های بر پایه چربی می‌خورند، در حالی که برخی تنها دو نوع گیاه در روز می‌خورند.

اما خوردن طیف متنوع‌تری از غذاهای گیاهی مانند میوه‌ها، سبزیجات، حبوبات و گیاهان معطر با سلامت بهتر قلب و سوخت‌وساز بدن مرتبط است.

پژوهشگران دریافتند که یک رژیم متنوع، سطح کلسترول، شاخص‌های قند خون، کیفیت کلی رژیم غذایی و دریافت مواد مغذی کلیدی شامل فیبر، ویتامین‌ها و مواد معدنی را بهبود می‌بخشد.

اماراهنمایی‌های تغذیه‌ای کنونی در بریتانیا اغلب بر کمیت تاکید دارند، مانند «پنج وعده در روز» برای میوه‌ها و سبزیجات.

«یافته‌ها نشان می‌دهند که تنوع غذایی در میان تمام گروه‌های غذایی بر پایه گیاه، ممکن است به همان اندازه برای بهبود کیفیت رژیم غذایی و کاهش خطر بیماری‌های قلبی‌ـ‌متابولیکی مهم باشد.»

محققان در پیمایشی داده های بیش از ۶۷۰ بزرگسال را بررسی کردند.شرکت‌کنندگان در این پیمایش براساس تعداد گیاهان متفاوتی که می‌خوردند به سه گروه تقسیم شدند. افراد در گروه با تنوع کم، روزانه حدود ۵.۵ نوع غذای گیاهی مختلف می‌خوردند، گروه با تنوع متوسط ۸.۱ نوع، و کسانی که در گروه با تنوع بالا بودند تقریبا ۱۱ نوع غذای گیاهی مختلف را در رژیم روزانه‌شان داشتند.

آزمایش‌های خون نشان دادند افرادی که تنوع گیاهان در رژیم غذاییشان کمتر است، [سطح] کلسترول «اچ‌دی‌ال» [خونشان]، که «کلسترول خوب» شناخته می‌شود، پایین‌تر است. سطوح پایین‌تر این نوع کلسترول می‌تواند احتمال بروز مشکل قلبی یا سکته را بیشتر کند.

آنها همچنین دریافتند که با هر یک واحد افزایش در تنوع گیاهی، غلظت هموگلوبین گلیکوزیله (HbA۱C)، که نشانگر قند خون است، پایین‌تر است.

با این حال، این پژوهش همچنین دریافت، افرادی که انواع مختلفی از گیاهان می‌خورند به طور کلی سبک زندگی سالم‌تری دارند.

برای مثال، تنها ۶ درصد از افراد گروه پرتنوع سیگار می‌کشیدند، در حالی که این رقم در گروه کم‌تنوع ۳۰ درصد بود.

آنها همچنین شکر کلی بیشتری مصرف کرده بودند که احتمالا به دلیل مصرف بیشتر میوه‌ها و آب‌میوه‌ها بود. اگرچه شکر اضافی ممکن است تاثیرات منفی بر سلامت داشته باشد، اما میوه‌ها، مواد مغذی مفید اضافی مانند فیبر و آنتی‌اکسیدان‌ها را فراهم می‌کنند که ممکن است به خنثی کردن این تاثیرات بر قند خون و سلامت کلی کمک کند.

پژوهشگران دریافتند که سبزیجات، بزرگ‌ترین سهم (۲۱ درصد) را در تنوع رژیم داشتند، پس از آن چربی‌ها و روغن‌های گیاهی (۱۸.۸ درصد) و سپس میوه‌ها (۱۷ درصد) قرار گرفتند.

محققان می گویند علاوه بر میوه‌ها و سبزیجات، حبوبات، مغزها، دانه‌ها، گیاهان معطر و ادویه‌ها منابع عالی غذایی گیاهی به شمار می‌روند که می‌توانند به ما کمک کنند تنوع گیاهی بیشتری به رژیم خود اضافه کنیم.

بنیاد تغذیه بریتانیا تاکید می‌کند که بزرگسالان باید روزانه ۳۰ گرم فیبر مصرف کنند، تقریبا همان مقداری که می‌توان با خوردن پنج وعده میوه و سبزیجات در روز، یا با خوردن ۳۰ نوع گیاه در هفته (شامل مغزها، دانه‌ها، حبوبات و ادویه‌ها علاوه بر میوه‌ها و سبزیجات) دریافت کرد.

کیم پیرسون، که متخصص تغذیه و کاهش وزن است می گوید: «به جای تمرکز صرف بر کمیت، مثل اینکه هدف فقط پنج وعده در روز باشد، باید به تنوع هم فکر کنیم. می‌دانیم که خوردن طیف وسیع‌تری از غذاهای گیاهی، دامنه گسترده‌تری از مواد مغذی را فراهم می‌کند و سلامت روده را حفظ می‌کند. این مطالعه نشان می‌دهد که این موضوع چگونه می‌تواند بر شاخص‌های سلامت متابولیک مانند تعادل قند خون و سطح چربی خون نیز اثر بگذارد.

