مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: یک شکارچی غیرمجاز در پلدختر به پرداخت جریمه نقدی سنگین و ۵۴۰ ساعت خدمات عمومی رایگان برای پاک‌سازی تالاب‌های ولیعصر این شهرستان محکوم شد.

باشگاهخبرنگاران جوان - کامران فرمان‌پور شامگاه یکشنبه اظهار کرد: یک متخلف زیست‌محیطی در این شهرستان که برخلاف مقررات اقدام به شکار غیرمجاز پرندگان وحشی کرده بود با رای سبز مقام قضایی به ۵۴۰ ساعت خدمات عمومی رایگان برای پاک‌سازی حاشیه تالاب‌های ولیعصر محکوم شده است.

وی افزود: از این فرد یک قبضه اسلحه غیرمجاز کشف و ضبط و به نفع دولت مصادره شد همچنین متهم به پرداخت ۶۰ میلیون تومان جریمه بابت نگهداری سلاح غیرمجاز و ۲۰ میلیون تومان جریمه بابت شکار غیرمجاز محکوم شده است.

فرمان‌پور ادامه داد: با توجه به نوع تخلف این شکارچی برای وی پرونده قضایی تشکیل و با پیگیری‌های انجام‌شده حکم نهایی از سوی مرجع محترم قضایی صادر شد.

وی ضمن تقدیر از همکاری مقام قضایی و اداره محیط‌زیست شهرستان پلدختر گفت: صدور چنین احکام جایگزینی به‌ویژه احکام سبز نقش موثری در فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی دارد و می‌تواند مسیر اصلاح رفتار متخلفان و مشارکت آنان در حفاظت از طبیعت را هموار کند.

وی یادآور شد: بر اساس ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، امکان صدور احکام جایگزین حبس از جمله خدمات عام‌المنفعه برای متهمان وجود دارد که استفاده از این ظرفیت قانونی نیازمند تعامل موثر بین قوه قضائیه و نهاد‌های متولی محیط‌زیست و منابع طبیعی است.

منبع:روابط عمومی حفاظت محیط زیست لرستان

شکارچی متخلف در پلدختر به ۵۴۰ ساعت پاک‌سازی تالاب محکوم شد
