باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از راشا تودی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان سخنرانی خود در موسسه روابط بینالملل مسکو، گفت: ما قصد نداریم از شرکتهایی که به دنبال سیاستهای دولتهای غربی از بازار روسیه خارج شدهاند، انتقام بگیریم.
وزیر خارجه روسیه همچنین با بیان اینکه وقتی شرکای سابق غربی ما به خود بیایند، آنها را طرد نخواهیم کرد، افزود:، اما ما فراموش نمیکنیم که آنها به دستور رهبران سیاسی خود از روسیه گریختند و بیاعتمادی را نشان دادند.
لاوروف در ادامه با تاکید بر اینکه شرکتهای غربی برای بازگشت به روسیه از نظر خطرات احتمالی برای کشور مورد بررسی قرار خواهند گرفت، خاطرنشان کرد: ما در یک سیاره کوچک زندگی میکنیم و نمیخواهیم هیچ دیواری بسازیم چرا که ساخت دیوارهایی مثل دیوار برلین، سبک کشورهای غربی بود.
به نوشته راشا تودی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر اعلام کرده بود که شرکتهای غربی در صورتی که از ارتش اوکراین حمایت نکرده و تعهدات خود نسبت به دولت روسیه و کارکنان روسی خود را رعایت کرده باشند، میتوانند به بازار این کشور بازگردند.
همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از این گفته بود که روسیه به دنبال بستن درهای خود نیست و از بازگشت شرکتهای غربی که قبلا در این کشور فعالیت داشتند، استقبال میکند.
منبع: ایرنا