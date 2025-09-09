باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استان لرستان با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، به‌عنوان یکی از مسیرهای عبور کالاهای قاچاق شناخته می‌شود. بخشی از این مبادلات به کالاهای متروکه (اجناسی که در انبارهای گمرک یا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باقی می‌مانند) و بخشی به کالاهای قاچاق بازمی‌گردد.

کالاهای متروکه طبق قانون، پس از طی مراحل قانونی به مزایده گذاشته می‌شوند و خریداران می‌توانند آن‌ها را با قیمت‌های مناسب خریداری کنند. این روند علاوه بر تأمین درآمد برای دولت، می‌تواند به عرضه کالاهای مصرفی در بازار و کنترل قیمت‌ها کمک کند.

در مقابل، کالاهای قاچاق که خارج از چارچوب قانونی وارد می‌شوند، غالباً مشکلات اقتصادی و اجتماعی به‌وجود می‌آورند.

در لرستان، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مسئول عرضه کالاهای متروکه و ضبط‌شده است. برگزاری مزایده‌های شفاف و دسترسی عمومی به اطلاعات آن‌ها، می‌تواند هم به رونق بازار کمک کند و هم جلوی شکل‌گیری شایعات در خصوص قاچاق سازمان‌یافته را بگیرد.

سودهای کلان و ریسک‌های بزرگ

مدیرکل اموال تملیکی لرستان گفت: ۳۵۰ میلیارد ریال انواع کالای متروکه و قاچاق کشف‌شده در استان طی پنج ماهه امسال، از طریق مزایده به فروش رسیده و ۴۵۲ فقره پرونده جدید برای کالاهای متروکه و قاچاق در استان تشکیل شده است.

سبزوار افزود: در این مدت ارزش کالاهای به فروش رفته توسط این اداره کل به ۳۵۰ میلیارد ریال رسیده است که نشان‌دهنده عزم جدی در تعیین تکلیف سریع اموال و بازگرداندن منابع به بیت‌المال می باشد.

مدیرکل اموال تملیکی لرستان ادامه داد: همچنین در راستای حمایت از صاحبان کالا و اجرای احکام قضایی، ۱۵۴ مورد کالا به صاحبان اصلی مسترد و ۲۱ پرونده مربوط به کالاهای بلاصاحب به ارزش ۴۸ میلیارد ریال نیز به نهادهای ذی‌صلاح واگذار شد.

وی با مقایسه این آمار با عملکرد کل سال گذشته گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۵۵ فقره پرونده منقول و غیرمنقول برای کالاهای متروکه و قاچاق در استان تشکیل و در مجموع سال گذشته هزار و ۲۷۰ فقره پرونده ورودی ثبت و منجر به فروش هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال کالا شده است.

سبزوار تصریح کرد: همچنین پارسال ۲۱۳ پرونده به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال به صاحبانشان مسترد شد و ۹۲ پرونده واگذاری کالاهای بلاصاحب به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال نیز به ثبت رسید که مقایسه آمارها بیانگر شتاب‌بخشی به فرآیندهای تعیین تکلیف کالا در سال جاری می باشد.

وی یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره را تسریع در فرآیند استرداد کالا به صاحبان قانونی دانست و گفت: در پنج ماهه نخست امسال ۱۵۲ مورد کالا به صاحبانش بازگردانده شد در حالی که این آمار در مدت مشابه سال گذشته تنها ۵۵ مورد بود.

کشفیات قاچاق در لرستان

در راستای مبارزه با قاچاق کالا، نیروهای انتظامی استان لرستان در چندین عملیات موفق به کشف محموله‌های بزرگ قاچاق شدند.

کشف بیش از ۱۱ هزار قلم کالای قاچاق به ارزش ۹۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی.

کشف یک محموله بزرگ بلوریجات قاچاق به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال در محور آزادراه خرم‌آباد – پل‌زال.

کشف محموله‌ای به ارزش ۷۰ میلیارد ریال شامل پارچه‌های قاچاق در محورهای مواصلاتی شهرستان پلدختر.

این کشفیات نشان‌دهنده تلاش مستمر نیروهای انتظامی در مقابله با قاچاق کالا و حفظ امنیت اقتصادی استان است.

وضعیت انبارهای اموال تملیکی

بازرس کل لرستان در بازدیدی از انبار اموال تملیکی خرم‌آباد، دستور فوری برای تعیین تکلیف کالاهای سنواتی و فسادپذیر صادر کرد و هشدار داد انباشت طولانی‌مدت این اموال تهدیدی جدی برای بیت‌المال است. وی همچنین بر ضرورت تفکیک کالاهای فسادپذیر و دارای تاریخ انقضا از سایر اقلام و ارزش‌گذاری دقیق بر اساس شرایط بازار تأکید کرد.

بنابراین، اقدامات مستمر در زمینه جمع‌آوری، فروش و تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق از اهمیت بالایی برخوردار است. همکاری بین دستگاه‌های مختلف اجرایی، قضائی و انتظامی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش قاچاق کالا و حفظ امنیت اقتصادی استان داشته باشد.