خودِ واقعی یا اصالت ممکن است مفاهیمی مانند «قابل اعتماد بودن» یا «صداقت» را به ذهن متبادر کند. یا میتواند بیشتر مفاهیمی مانند «تظاهر نکردن»، «حاشیه نرفتن» یا «جعلی یا تقلبی نبودن»و «خالص» بودن را به ذهن متبادر کند.
در بسیاری از محیطهای کاری یا حتی غیر کاری همواره افراد را تشویق میکنند که بهترین و اصیلترین خود را به محل کارشان بیاورند.بکوشند به بهترین نسخه از خود تبدیل شوند.
اما واقعا گاهی گیج کننده به نظر می رسد که اصولاً خودِ واقعی یا اصالت یا اصیل بودن یعنی چه؟ و چه حُسنی دارد؟
خودِ واقعی یا اصالت (
گفتن اینکه خودِ واقعی تان باشید، آسانتر از انجام دادنش است، اما ارزشش را دارد
در این مقاله، راههایی برای توسعه و حفظ اصالت (Authenticity)، چرا زندگی اصیل دشوار است و مزایای صادق بودن با خود یا همان « خودِ واقعی» بودن را بررسی میکنیم.
۸ استراتژی برای پرورش خودِ واقعی
۱. نقاط قوت خود را تعریف و در آغوش بگیرید
توانمندی های ما یکی از پرانرژیترین راههایی است که میتوانیم از در مسیر خودِ واقعی بودنمان از آن بهره ببریم.
این نقاط قوت ما، مانند سوختِ یک موتور قدرتمند، به ما انرژی میدهند تا بتوانیم “خود واقعیمان” باشیم. وقتی از تواناییهای ذاتی و طبیعی خود استفاده میکنیم، نه تنها احساس راحتی و authenticity (اصالت) میکنیم، بلکه بهترین نتایج را نیز به دست میآوریم. استفاده از این ها اغلب برایمان آسان و لذتبخش است.
اما نکته کلیدی اینجاست: تنها اینکه در کاری “ماهر” هستید به این معنی نیست که آن کار، نقطه قوت واقعی شما محسوب میشود. نقطه قوت واقعی کاری است که هم در آن عالی هستید و هم از انجام آن لذت میبرید و انرژی میگیرید.
ممکن است در کارهایی مهارت داشته باشید که از انجام آنها لذت نمیبرید. بخش مهمی از فرآیند اصیل بودن، شناسایی اینگونه تواناییها و تا حد امکان کاهش استفاده از آنهاست.
با این کار، فضای بیشتری در زندگی خود ایجاد میکنید تا بر روی نقاط قوتی که هم عالی هستید و هم عاشق انجامشان هستید، متمرکز شوید و آنها را پررنگتر کنید.
در نتیجه، با شناسایی و پذیرش نقاط قوت واقعیتان و رها کردن کارهایی که اگرچه در آنها مهارت دارید اما به شما انرژی نمیدهند، در مسیر اصیل بودن گام برمیدارید.
۲. ارزشهای خود را بررسی کنید
ارزشها مانند چراغهای راهنما یا مجموعهای از نشانگرهای مسیر به سمت زندگی معنادار هستند. یکی از راههای کشف برخی از ارزشهای شما، یادآوری زمانی در زندگیتان است که واقعاً احساس زنده بودن میکردید، زمانی که همه چیز در جهان درست به نظر میرسید. چه چیزی آن را بسیار خاص کرده است؟ احتمال این وجود دارد که با یادآوری آن تجربه، چندین ارزش کلیدی را کشف کنید.
اگر احساس میکنیم که فاقد اصالت هستیم، ممکن است به این دلیل باشد که مطابق ارزشهای خود عمل نمیکنیم. این میتواند تأثیر منفی بر عملکرد، روابط و سلامت روان ما داشته باشد.
در محل کار، این عدم اصالت میتواند به عنوان عدم تطابق نقشها ظاهر شود.
ممکن است احساس نکنید که برای انجام کار، کاملاً قادر به بیان ارزشها یا نقاط قوت خود هستید.
اگر عاشق طراحی مفاهیم جدید هستید یا در مرحله خلاقانه ایدهپردازی پیشرفت میکنید، ممکن است برای لذت بردن از جزئیات روزمره مشکل داشته باشید.
شناخت ارزشهایتان و تشخیص اینکه چگونه آنها در زندگی و کار شما حضور دارند – یا غایب هستند – سرنخهای خوبی برای باز کردن قفل رسیدن به خودِ واقعی تان به دست می دهد.
۳. تأثیر خارجی در مقابل تأثیر داخلی را بپذیرید
برخی از عادات و رفتارها در زندگی وجود دارند که ما به دلیل انگیزهها و محرکهای درونی خود انجام میدهیم. برخی دیگر بیشتر از منابع خارجی، مانند گروههای اجتماعی یا هنجارهای اجتماعی، ناشی میشوند. مهم است که اهداف معنادار خود را تعیین کنید و روی مراحل دستیابی به آنها تمرکز کنید.
همانطور که اهداف خود را در نظر میگیرید، کمی عمیقتر به بررسی اهمیت آنها بپردازید. اگر میخواهید ارتقا پیدا کنید، مطمئن شوید که پس از دستیابی به آن، به روشنی میدانید که به دنبال چه چیزی هستید. واقعاً به دنبال چه هستید؟ آیا پول بیشتر، نفوذ بیشتر، فرصتی برای آموزش دیگران است؟
از آنجا، کمی بیشتر بررسی کنید. چه چیزی در مورد آن برای شما مهم است؟ این هدف چگونه به هدف زندگی شما مرتبط است؟
به گفتگوی درونی خود توجه کنید و به دنبال کلمات کلیدی مانند “باید” و “نیاز/باید” باشید.
۴. به احساسات خود توجه کنید و آنها را نام ببرید
یکی از مواهب انسان بودن این است که میتوانید طیف وسیعی از احساسات و عواطف را تجربه کنید. توانایی نامگذاری واضحتر این احساسات، بخشی از فرآیند اصالت است.
این خودآگاهی از احساس ارزشمندی به ما این امکان را میدهد که ارزشهای اصلی، نقاط قوت و رفتارهای خود را بشناسیم و سپس متوجه شویم که چه زمانی احساساتی مانند خشم، ناامیدی یا شادی را تجربه میکنیم.
5. تمرین ذهن آگاهی
یک راه عالی برای شناخت خود، حضور در لحظه از طریق نوشتن خاطرات است.
عادت روزانه به نوشتن آزاد به ذهن ناخودآگاه شما اجازه میدهد تا گزارش دهد که چه احساسی دارید، چه چیزی خوب پیش میرود، چه چیزی را متوجه میشوید و هر چیز دیگری.
میتوانید اجازه دهید ایدهها پدیدار شوند یا میتوانید دستورالعملهایی را برای نوشتن متمرکزتر دنبال کنید.
اختصاص زمان منظم برای خوداندیشی به شما کمک میکند تا خود را بشناسید و عزت نفس خود را افزایش دهید.
6. سیستم حمایت اجتماعی خود را بسازید
یکی از لذتبخشترین جنبههای زندگی، داشتن افرادی است که میتوانید با آنها نسخه واقعی و بدون فیلتر خود باشید.
این سیستم حمایتی ممکن است شامل دوستان، اعضای خانواده یا همکاران باشد. همچنین میتواند شامل متخصصانی مانند مربی یا درمانگر باشد. در فواصل منظم، چه حضوری و چه آنلاین، با دوستان صمیمی خود در ارتباط باشید.
از نظر محل کار، تحقیقات گالوپ نشان میدهد که داشتن یک دوست صمیمی در محل کار، شاخص قوی از تعهد بالا است. دانستن اینکه کسی در محل کار وجود دارد که به او اعتماد دارید، محرک اصلی رضایت شغلی است.
۷. شجاعت رویارویی با ترسهایتان را در خود پرورش دهید
بسیاری از مردم فهرستی از کارهایی دارند که دوست دارند انجام دهند، «کاش…» (پول بیشتری داشتند، اعتماد به نفس بیشتری داشتند، وقت آزاد بیشتری داشتند…). بخشی از زندگی با خودِ واقعی یا اصیل این است که اجازه ندهید داستانهایی که میتوانید برای خودتان تعریف کنید، مانع از رسیدن به خواسته واقعیتان شوند.
۸. اقدامات روزانهای برای خودِ واقعی تان بودن انجام دهید
به خاطر داشته باشید که اصالت یک تمرین است – به این معنی که برای انجام آن به صبر، زمان و فداکاری نیاز است. یکی از راههایی که میتوانید عضله اصالت خود را بسازید، انجام اقدامات کوچک و روزانهای است که با اهداف شما همسو باشند. ارزشها.
۴ نکته برای حفظ خودِ واقعی بودن
برای بسیاری از افراد، تلاش برای داشتن یک زندگی اصیلتر فرآیندی است که به مرور زمان توسعه مییابد. اکنون که در مورد معنای اصیلتر بودن برای خود بیشتر روشن شدید، در اینجا چند نکته برای حفظ این حس اصالت ارائه شده است.
۱. در گفتار و قول های خود دقیق و بیعیب و نقص باشید
چندین ویژگی که اصالت را همراهی میکنند عبارتند از قابل اعتماد بودن، واقعبین بودن و واقعی بودن. مهم است که به تعهدات خود عمل کنید تا حس اعتماد دیگران را برانگیزید.
هیچ چیزی به قدرتِ “هماهنگی عمل و گفتار” نیست. وقتی حرفهای شما با رفتارهایتان یکی باشد، به ویژه اگر در یک نقش رهبری باشید، الهامبخش دیگران خواهید بود و اعتماد عمیقی ایجاد میکنید. این صداقت در عمل نشان میدهد که شما فردی اصیل و قابل اتکا هستید، نه کسی که فقط شعار میدهد.
۲. همه چیز را شخصی نکنید و بپذیرید که نمیتوانید همه را راضی نگه دارید
اینکه دیگران از ما راضی باشند، از بزرگترین چالشهای خودِ واقعی بودن است.
رضایتبخشی به معنای سازگاری مداوم با نیازها و خواستههای دیگران برای جلب رضایت آنهاست. اصالت به معنای پذیرش اینکه چه کسی هستید و چه کاری را به خوبی انجام میدهید، و داشتن شجاعت و اعتماد به نفس برای به اشتراک گذاشتن آن در جهان است.
این به معنای خوشحال کردن همه نیست. وقتی در نقاط قوت خود هستید، میتوانید خود را از نیاز به تأیید دیگران رها کنید.
۳. یاد بگیرید که نه بگویید و مرزهای خود را تعریف کنید
زندگی همیشه قابل پیشبینی نیست. گاهی کارها خیلی زیاد میشود، خودتان یا یکی از عزیزانتان بیمار میشوید، ماشین لباسشویی خراب میشود یا یک هزینه پیشبینینشده به وجود میآید.
اصیل زندگی کردن به این معنی نیست که زندگی شما همیشه بینقص و آسان است.
بلکه برعکس، یعنی وقتی با این مشکلات و نوسانات زندگی روبرو میشوید، وضوح بیشتری دارید. شما میدانید اولویتهای اصلیتان در زندگی چیستند و بنابراین انرژی و تمرکز خود را روی چیزهایی میگذارید که واقعاً مهم هستند و برایتان ارزشمندند.
در نتیجه، حتی در میان شلوغی و مشکلات، کمتر دچار تردید و سردرگمی میشوید که “دقیقاً میخواهید چه کسی باشید” و “به کجا میروید”. این آرامش درونی و اطمینان به خود، همان هدیهای است که اصالت برای شما به ارمغان میآورد.
هدف، کامل بودن نیست. هدف این است که در هر شرایطی، با توجه به امکانات و انرژیای که در آن لحظه دارید، بهترین انتخاب ممکن را داشته باشید و بر اساس اولویتهای واقعی خودتان عمل کنید.
رالف والدو امرسون گفته است: «خود بودن در دنیایی که دائماً سعی میکند شما را به چیز دیگری تبدیل کند، بزرگترین دستاورد است.»
منبع: عصر ایران