باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» گزارش داد که حمله اخیر رژیم تروریستی اسرائیل به پایتخت قطر، کشور‌های حاشیه خلیج فارس را به تردید در مورد ارزش حمایت آمریکا واداشته است، زیرا به نظر می‌رسد آمریکا قادر یا مایل به مهار این رژیم تروریستی نیست، حتی زمانی که این کشور متحدان واشنگتن را تهدید یا به آنها حمله می‌کند.

تحلیلگران اظهار داشتند که راحتی رژیم تروریستی اسرائیل در اجرای این حمله، احساس خشم و ناامنی را در منطقه خلیج فارس برانگیخته است، زیرا برخی از کشور‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که حمله به قطر می‌تواند به معنای آسیب‌پذیر بودن همسایگانش نیز باشد.

در همین راستا، یکی از پژوهشگران در «مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک» اشاره کرد که رابطه نزدیک میان آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل، این حمله را به لحاظ کیفی با حملات قبلی متفاوت ساخته است. او توضیح داد که این حمله، احساس غیرقابل اعتماد بودن واشنگتن به عنوان یک شریک امنیتی را تقویت کرده است.

او همچنین افزود که آمریکا اغلب تنها به ابراز نارضایتی شکلی بسنده می‌کند و اقدامات بازدارنده‌ای برای توقف «تجاوزات نظامی مهار نشده اسرائیل در منطقه» اعمال نمی‌کند.

به نوشته این روزنامه، فرسایش اعتماد کشور‌های خلیج فارس به حمایت آمریکا برای سال‌های طولانی و در دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه ادامه داشته است، و این امر در سایه «تغییر استراتژیک» به سمت آسیا و کاهش اهمیت نفت خاورمیانه برای واشنگتن صورت گرفته است.

«واشنگتن پست» تاکید کرد که حمله رژیم تروریستی اسرائیل به دوحه، تصورات پیشین مبنی بر اینکه روابط ویژه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، می‌تواند سیاست‌های او را شکل دهد، تضعیف کرد، زیرا این امید‌ها با بمباران دوحه از بین رفت.

با وجود محکومیت ترامپ نسبت به این حمله در روز سه‌شنبه، تحفظات او نتوانست نگرانی‌های کشور‌های خلیج فارس را کاهش دهد. در مقابل، قطر بر استحکام شراکت امنیتی و دفاعی خود با واشنگتن تأکید کرد و خواستار یک اجلاس اضطراری عربی-اسلامی در دوحه در روز یکشنبه شد. همچنین محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه خود، را به آمریکا اعزام کرد تا با مقامات دولت ترامپ دیدار کند.

تحلیلگران همچنین بر این باورند که کشور‌های خلیج فارس اکنون به دنبال تضمین‌های امنیتی شفاف‌تری از واشنگتن هستند، و هم‌زمان هماهنگی‌های منطقه‌ای و تبادل اطلاعاتی بین خود را تقویت می‌کنند.

در این زمینه، یک پژوهشگر در «شورای آتلانتیک» گفت که هر حمله‌ای در منطقه می‌تواند به راحتی همسایگان را درگیر کند و به اقتصاد‌ها و تصویری از ثبات که این کشور‌ها برای تثبیت آن تلاش کرده‌اند، آسیب برساند.

به گفته تحلیلگران، «فاجعه» اینجاست که کشور‌های خلیج فارس جایگزین مؤثر و کارآمدی برای تضمین آمریکا ندارند؛ زیرا چین و روسیه شرکای قابل اعتمادی محسوب نمی‌شوند و ابتکارات دفاعی بومی نیز هنوز در حال اجرا هستند. او توضیح داد که وابستگی به آمریکا ریشه‌ای عمیق دارد و «خلاص شدن از آن دشوار است».

