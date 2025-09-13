باشگاه خبرنگاران جوان - سبک زندگی ادایی که اغلب با مقایسه دو تصویر آغاز می‌شود، به تازگی در فضای مجازی به کررات دیده می‌شود. اغلب در این دو تصویر حالتی از زندگی معمولی، لباس پوشیدن معمولی، چیدمان معمولی منزل و حتی سبک رفتار معمولی با مدل‌های جدید مقایسه می‌شود. به طوریکه با القای حس ناکافی بودن و کمبود داشتن، مخاطب را ملزم می‌کند که خود را شیک و پیک‌تر کرده و متفاوت زندگی کند.

در برخی از این نمونه‌ها شاید یک عادت در پوشش و چیدمان منزل نقد شود اما در برخی مواقع گفته می‌شود که برای بهتر شدن کپشن‌ها مملو از اجناسی هستند که زیبایی و تفاوت را به مشتری هدیه خواهد کرد.

هدیه ای که اغلب مصرف گرایی بیشتر و خرید هر چه بیشتر لباس و دکوراسیون را ترغیب می‌کند. اما تاثیرات این سبک جدید تبلیغ کالا چیست؟

به خاطر ادایی بودن دخترم تغییر کرد

یکی از شهروندان معتقد است اصلی‌ترین حسی که چنین تبلیغی به آدم می‌دهد داشتن یک ضعف است. اینکه کمبودی در زندگی دارد. لباس کافی ندارد، چیدمان منزلش دمده است و یا رفتارهایی اجتماعی و عادت‌های زندگی‌اش غلط است.

شهروند دیگری به این سبک تبلیغ علاقه‌مند شده و می‌گوید از طریق مقایسه دو حالت معمولی و ادایی آدم خیلی چیزها یاد می‌گیرد و می‌تواند سبک زندگی‌اش را تغییر دهد.

در عین حال شهروند دیگری می‌گوید سبک ادایی باعث شده دخترش حتی رفتارهایش را تغییر دهد. مثلاً مدل راه رفتن و حرف زدن خودش را تغییر داده و شبیه مدل‌ها راه می‌رود. موقع حرف زدن آرام و کش‌دار حرف می‌زند و همیشه لبخند می‌زند اما به خانه که می‌رسد دوباره اخلاق‌های خودش را دارد. انگار در بیرون از خانه همیشه ماسکی به صورت دارد.

ادایی بودن همسرم را به خریدهای مکرر واداشته است

چنانکه ذکر آن رفت این شکل از تبلیغ با مقایسه روند عادی سبک زندگی مردم و پیشنهاد گزینه جدید مخاطب را ترغیب به خرید برخی کالاها می‌کند.

شهروندی می‌گوید ادایی بودن همسرش را واداشته است که مرتب همه جای خانه را تغییر دهد. پول می‌دهد و انواع شمع، گل و چیدنی‌های مختلف می‌خرد و چند وقت دیگر دوباره اینها را تغییر می‌دهد.

شهروند دیگری که مرتباً چنین صفحاتی را دنبال می‌کند می‌گوید نمی‌تواند از اینکار دست بکشد چرا که بسیار جذاب است و استایل‌های جدید را می‌آموزد.

این شهروند ساعت‌ها وقت صرف می‌کند تا نمونه‌های استایل‌های ادایی را برای خود امتحان کند و اگر لباس مناسبی ندارد تهیه کند.

ادایی باشید تا تایید شوید

القای کلی ادایی بودن گرفتن تایید از جامعه است. سبک‌های ادایی می‌گوید هر سبکی از زندگی که پیش از این داشته‌اید منسوخ است. این القا در وضعیتی است که مردم اغلب با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و تأمین کالاهای ضروری زندگی از جمله اجاره مسکن و خوراک با مشکل مواجه است.

سبک ادایی بی‌تفاوت به این مسئله مخاطب را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می‌کند و اغلب این اشتهای کاذب سیری ناپذیر و مربوط به کالاهایی است که نه تنها ضرورت ندارد بلکه اندک درآمدهای خانوار را می‌بلعد. حال تصمیم با مخاطب است که ادایی باشد یا در مقابل آن ایستادگی کرده و سبد خرید خود را به ظواهر لباس و دکور منزل محدود نکند.

منبع: خبر فوری