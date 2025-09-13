صفحات اینستاگرام از توصیه‌های جدیدی در چیدمان منزل و استایل لباس پرشده است که در ظاهر جذاب اما ترفندی برای فروش و ترغیب برای مصرف بیشتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سبک زندگی ادایی که اغلب با مقایسه دو تصویر آغاز می‌شود، به تازگی در فضای مجازی به کررات دیده می‌شود. اغلب در این دو تصویر حالتی از زندگی معمولی، لباس پوشیدن معمولی، چیدمان معمولی منزل و حتی سبک رفتار معمولی با مدل‌های جدید مقایسه می‌شود. به طوریکه با القای حس ناکافی بودن و کمبود داشتن، مخاطب را ملزم می‌کند که خود را شیک و پیک‌تر کرده و متفاوت زندگی کند.

در برخی از این نمونه‌ها شاید یک عادت در پوشش و چیدمان منزل نقد شود اما در برخی مواقع گفته می‌شود که برای بهتر شدن  کپشن‌ها مملو از اجناسی هستند که زیبایی و تفاوت را به مشتری هدیه خواهد کرد.

هدیه ای که اغلب مصرف گرایی بیشتر و خرید هر چه بیشتر لباس و دکوراسیون را ترغیب می‌کند. اما تاثیرات این سبک جدید تبلیغ کالا چیست؟

به خاطر ادایی بودن دخترم تغییر کرد

یکی از شهروندان معتقد است اصلی‌ترین حسی که چنین تبلیغی به آدم می‌دهد داشتن یک ضعف است. اینکه کمبودی در زندگی دارد. لباس کافی ندارد، چیدمان منزلش دمده است و یا رفتارهایی اجتماعی و عادت‌های زندگی‌اش غلط است.

شهروند دیگری به این سبک تبلیغ علاقه‌مند شده و می‌گوید از طریق مقایسه دو حالت معمولی و ادایی آدم خیلی چیزها یاد می‌گیرد و می‌تواند سبک زندگی‌اش را تغییر دهد.

در عین حال شهروند دیگری می‌گوید سبک ادایی باعث شده دخترش حتی رفتارهایش را تغییر دهد. مثلاً مدل راه رفتن و حرف زدن خودش را تغییر داده و شبیه مدل‌ها راه می‌رود. موقع حرف زدن آرام و کش‌دار حرف می‌زند و همیشه لبخند می‌زند اما به خانه که می‌رسد دوباره اخلاق‌های خودش را دارد. انگار در بیرون از خانه همیشه ماسکی به صورت دارد.

ادایی بودن همسرم را به خریدهای مکرر واداشته است

چنانکه ذکر آن رفت این شکل از تبلیغ با مقایسه روند عادی سبک زندگی مردم و پیشنهاد گزینه جدید مخاطب را ترغیب به خرید برخی کالاها می‌کند.

شهروندی می‌گوید ادایی بودن همسرش را واداشته است که مرتب همه جای خانه را تغییر دهد. پول می‌دهد و انواع شمع، گل و چیدنی‌های مختلف می‌خرد و چند وقت دیگر دوباره اینها را تغییر می‌دهد.

شهروند دیگری که مرتباً چنین صفحاتی را دنبال می‌کند می‌گوید نمی‌تواند از اینکار دست بکشد چرا که بسیار جذاب است و استایل‌های جدید را می‌آموزد.

این شهروند ساعت‌ها وقت صرف می‌کند تا نمونه‌های استایل‌های ادایی را برای خود امتحان کند و اگر لباس مناسبی ندارد تهیه کند.

ادایی باشید تا تایید شوید

القای کلی ادایی بودن گرفتن تایید از جامعه است. سبک‌های ادایی می‌گوید هر سبکی از زندگی که پیش از این داشته‌اید منسوخ است. این القا در وضعیتی است که مردم اغلب با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و تأمین کالاهای ضروری زندگی از جمله اجاره مسکن و خوراک با مشکل مواجه است.

سبک ادایی بی‌تفاوت به این مسئله مخاطب را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می‌کند و اغلب این اشتهای کاذب سیری ناپذیر و مربوط به کالاهایی است که نه تنها ضرورت ندارد بلکه اندک درآمدهای خانوار را می‌بلعد. حال تصمیم با مخاطب است که ادایی باشد یا در مقابل آن ایستادگی کرده و سبد خرید خود را به ظواهر لباس و دکور منزل محدود نکند.

منبع: خبر فوری

برچسب ها: سبک زندگی ، اینستاگرام
خبرهای مرتبط
زندگی ساده، اما اجتماعی؛ کلید شادی و رضایت بیشتر
رسانه‌های اجتماعی چگونه سلامت اینفلوئنسر‌ها را تهدید می‌کند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیامد‌های روانی و اجتماعی جدایی‌های عاشقانه
نئوپلان جامبوکروزر؛ «بوئینگ ۷۴۷ جاده‌ها» و بلندپروازی مهندسان آلمانی
شاه با ساخت مرکز تحقیقاتی بین‌المللی فیزیک مخالفت کرد
انقلاب؛ پایان سود برای آمریکا در ایران!
خط و نشان کمیسیون تجارت فدرال (FTC) برای شرکت‌های هوش مصنوعی
چطور تبِ تحلیل «زبان بدن» محبوب شد؟
پرنده‌ها چطور در جریان مهاجرت، راهشان را گم نمی‌کنند؟
من خشمگینم؛ بروز دهم یا سرکوب کنم؟
میکروبی که خاک مریخ را به اکسیژن تبدیل می‌کند
آخرین اخبار
میکروبی که خاک مریخ را به اکسیژن تبدیل می‌کند
خط و نشان کمیسیون تجارت فدرال (FTC) برای شرکت‌های هوش مصنوعی
پرنده‌ها چطور در جریان مهاجرت، راهشان را گم نمی‌کنند؟
چطور تبِ تحلیل «زبان بدن» محبوب شد؟
من خشمگینم؛ بروز دهم یا سرکوب کنم؟
انقلاب؛ پایان سود برای آمریکا در ایران!
نئوپلان جامبوکروزر؛ «بوئینگ ۷۴۷ جاده‌ها» و بلندپروازی مهندسان آلمانی
پیامد‌های روانی و اجتماعی جدایی‌های عاشقانه
شاه با ساخت مرکز تحقیقاتی بین‌المللی فیزیک مخالفت کرد
eSIM در ایران؛ پایان عصر سیم‌کارت‌های فیزیکی نزدیک است؟
روی تاریک زندگی «پیتر و نانسی»؛ افشای دارایی‌های پنهان پرویز ثابتی در آمریکا
سینماتوگراف آدم تربیت می‌کند
تابلو «پونت نوف، پاریس»؛ شاهکاری که ظرف یک روز خلق شد
راز پنهان شهید دهه هشتادی هوافضا؛ حافظ کلی که حتی فرماندهان خبر نداشتند
دمنوش‌های ایرانی؛ نوشیدنی‌های ساده با قدرت شگفت‌انگیز
راز نخستین دیدار امام مهدی (عج) با ۳۱۳ یار ویژه
رودربایستی؛ مهربانی پنهانِ پرهزینه
چرا شیشه خودرو ترک می‌خورد و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد؟
بازار محدود اما پابرجای جنگنده‌های روسی؛ خریداران فعلی و قرارداد‌های در دست اجرا
بهای «خودِ واقعی» بودن؛ آیا اصالت ارزش هزینه‌هایش را دارد؟
مریم ابودقه؛ خبرنگاری که روایت مقاومت را با جان خود ماندگار کرد
قوانین محدودیت سن در فضای مجازی در حال جهانی‌ شدن
سیب گلاب؛ عطر تابستان با خواص شگفت‌انگیز برای معده، اعصاب و قلب
تحسین جهانی برای سینمای ایران؛ از اسکورسیزی تا کوروساوا