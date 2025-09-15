بخش خصوصی استان لرستان موفق به تولید بیش از ۶ میلیون نهال شده است؛ حرکتی مؤثر در اجرای طرح ملی «کاشت یک میلیارد درخت» و ارتقای پوشش گیاهی استان.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- استان لرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی، گام بلندی در جهت مقابله با اثرات منفی تغییر اقلیم و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان برداشته است.

تولید بیش از ۶ میلیون نهال در این استان نه تنها نشان‌دهنده تعهد محلی به حفاظت از محیط زیست است، بلکه نمونه‌ای موفق از مشارکت سازنده بخش خصوصی در طرح‌های ملی به شمار می‌رود.

این اقدام، علاوه بر تقویت پوشش گیاهی، می‌تواند به کاهش ریزگردها، بهبود خاک و آبخیزداری و افزایش زیبایی طبیعی استان کمک کند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با اعلام این خبر گفت: این اقدام در قالب همکاری و مشارکت بخش خصوصی با اداره کل منابع طبیعی صورت گرفته و گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت به شمار می‌رود.

نقش مردم و بخش خصوصی در سبز شدن لرستان

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و بخش خصوصی در اجرای این طرح ملی، خاطرنشان کرد: تولید بیش از ۶ میلیون اصله نهال توسط بخش خصوصی، بخشی از تعهد استان در راستای تحقق اهداف کلان طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت است و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد تحولی اساسی در بهبود وضعیت منابع طبیعی، کاهش اثرات تغییر اقلیم و ارتقای زیست‌محیطی استان باشیم.