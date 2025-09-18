باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در سال‌های اخیر، آنچه بیش از همه بر دوش خانواده‌های لرستانی سنگینی می‌کند، گرانی افسارگسیخته لوازم‌التحریر است؛ گرانی‌ای که نه تنها سفره‌های خالی‌تر را آشکارتر می‌سازد، بلکه بسیاری از دانش‌آموزان را از لذت ساده نوشتن در دفتر نو، یا داشتن مداد و خودکار مناسب محروم می‌سازد.

فشار معیشتی بر خانواده‌های کم‌درآمد

لرستان از جمله استان‌هایی است که با نرخ بالای بیکاری و درآمد‌های محدود خانوار دست به گریبان است. در چنین شرایطی، خانواده‌ها برای تأمین ابتدایی‌ترین نیاز‌های زندگی، از جمله خوراک و پوشاک، با دشواری روبه‌رو هستند. حال وقتی قیمت یک دفتر ساده به چند برابر سال‌های گذشته می‌رسد و یک بسته مداد یا خودکار برای بسیاری لوکس به شمار می‌آید، طبیعی است که تهیه لوازم‌التحریر به دغدغه‌ای جدی بدل شود. در این میان، خانواده‌هایی با چند دانش‌آموز بیشترین فشار را متحمل می‌شوند.

تبعات آموزشی و روانی گرانی

داشتن لوازم‌التحریر مناسب تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به طور مستقیم بر کیفیت آموزش و حتی روحیه دانش‌آموز اثر می‌گذارد. کودکی که مجبور است با دفتر‌های کهنه یا مداد‌های کوتاه‌شده دیگران درس بخواند، احساس سرخوردگی و تبعیض را تجربه می‌کند. این حس می‌تواند انگیزه او برای ادامه تحصیل را کاهش دهد و شکاف‌های طبقاتی را در ذهن کودک تثبیت کند. از سوی دیگر، ناتوانی در تهیه وسایل ضروری، برخی والدین را وادار به قرض یا فشار مالی بیشتر می‌کند که خود تبعات روانی و اجتماعی در پی دارد.

گرانی به روایت قیمت ها!

قیمت‌ها امسال به‌طور میانگین ۳۰ درصد رشد داشته و خانواده‌ها بیشتر به سراغ اجناس ارزان و کاربردی می‌روند.

بررسی قیمت‌ها در بازار‌های حضوری و آنلاین نشان می‌دهد:

مداد: ۸ تا ۲۵ هزار تومان، مداد طراحی بیش از ۲۰۰ هزار.

مداد نوکی: ۳۰ تا ۶۰۰ هزار، برند‌های لوکس بیش از ۳ میلیون.

خودکار معمولی: ۱۰ تا ۷۰ هزار، خاص و لوکس تا ۶۰۰ هزار.

خودکار رنگی: بسته ۶ تایی ۸۵ تا ۴۵۰ هزار، روان‌نویس ۳۰ تایی حدود ۴ میلیون.

مدادرنگی ۱۲ تایی: ۵۰ هزار تا نزدیک ۲ میلیون، مدادرنگی ۱۲۰ رنگ برند خارجی بیش از ۲۰ میلیون.

غلط‌گیر: ۳۰ تا ۷۰۰ هزار.

پاک‌کن: ۲۰ هزار تا بالای یک میلیون (اتودی)، پاک‌کن برقی بیش از ۲ میلیون.

دفتر نقاشی ۵۰ برگ: ۳۰ هزار تا بالای ۸۰۰ هزار.

دفتر مشق ۱۰۰ برگ: ۵۰ تا بیش از ۵۰۰ هزار، کلاسوری خاص بالای ۹۰۰ هزار.

جامدادی: ۵۰ هزار تا بالای یک میلیون، مدل‌های پرفروش بالای ۱۵۰ هزار.

کوله‌پشتی: ساده ۳۰۰ هزار، مدل‌های لوکس و برند‌های خاص بیش از ۱۲ میلیون.

نقش مسئولان و ضرورت حمایت

اگرچه نهاد‌های حمایتی همچون کمیته امداد یا بهزیستی در آستانه سال تحصیلی اقدام به توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر می‌کنند، اما گستره این حمایت‌ها بسیار محدودتر از حجم واقعی نیاز است.

انتظار می‌رود دولت و مسئولان استانی، نه به شکل مقطعی و تبلیغاتی، بلکه با برنامه‌ریزی پایدار، راهکار‌هایی برای کاهش فشار بر خانواده‌ها ارائه دهند. کاهش مالیات بر واردات مواد اولیه تولید لوازم‌التحریر، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و توزیع عادلانه اقلام ارزان‌قیمت از جمله راهکار‌های عملی است.

مسئولیت اجتماعی خیرین و مردم

در کنار دولت، نقش خیرین و نهاد‌های مردمی نیز پررنگ است. هرچند بسیاری از خانواده‌ها خود در تنگنا هستند، اما فرهنگ همیاری و کمک در لرستان ریشه‌ای دیرینه دارد. راه‌اندازی پویش‌های مردمی برای تهیه و توزیع لوازم‌التحریر می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد و امید را در دل دانش‌آموزان زنده نگه دارد.

تحصیل، حق مسلم هر کودک است و داشتن دفتر و مداد، ابتدایی‌ترین ابزار تحقق این حق. اگر امروز گرانی لوازم‌التحریر در لرستان به دغدغه‌ای جدی بدل شده، بی‌تردید فردا پیامد‌های آن در کیفیت آموزش و آینده نسل جوان خود را نشان خواهد داد. مسئولان، خیرین و همه اقشار جامعه باید دست در دست هم دهند تا هیچ کودکی در این دیار به دلیل نداشتن لوازم‌التحریر، از درس و مدرسه جا نماند.

