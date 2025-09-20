در اعماق بخش پاپی استان لرستان، غاری نهفته است که یکی از شگفت‌انگیزترین گونه‌های جانوری جهان را در دل خود جای داده؛ ماهیانی که هیچ‌گاه چشم ندیده‌اند و تنها در تاریکی مطلق معنا می‌یابند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- غار ماهی کور در نزدیکی روستای لِوَن قرار گرفته و در سال ۱۳۸۴ به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت شد. اهمیت این غار از آن‌جاست که نه‌تنها میراثی طبیعی برای استان محسوب می‌شود، بلکه مأمن یکی از نادرترین موجودات جهان است.

دو گونه‌ای که در هیچ جای دنیا نیستند

در دل این غار، دو نمونه بی‌نظیر از ماهیان کور زندگی می‌کنند؛ گونه‌هایی که مشابه آن‌ها تاکنون در هیچ نقطه‌ای از جهان گزارش نشده است.

 این ماهیان فاقد هرگونه ساختار بینایی‌اند و هیچ اثری از چشم خارجی در بدن آن‌ها مشاهده نمی‌شود. زندگی در تاریکی آب‌های زیرزمینی، آن‌ها را به موجوداتی کاملاً سازگار با زیستگاهشان بدل کرده است.

زندگی در تاریکی و سکوت زیرزمین

زیستگاه این ماهی‌ها آب‌های زیرزمینی غار است؛ جایی که دمای آب میان ۵ تا ۲۸ درجه سانتی‌گراد تغییر می‌کند.

با وجود زیستن در اعماق، اتصال دهانه غار به سطح آب‌های زیرزمینی این فرصت را فراهم می‌آورد که ماهیان کور در شب‌های گرم سال، خود را به نزدیکی سطح آب برسانند.

 این تنها زمانی است که مردم محلی یا پژوهشگران می‌توانند آن‌ها را از نزدیک مشاهده کنند.

غار ماهی کور نه‌تنها یک جاذبه طبیعی، بلکه بخشی از هویت زیست‌محیطی لرستان است. بسیاری از کارشناسان معتقدند حفاظت از این زیستگاه منحصربه‌فرد، ضرورتی فوری دارد؛ چراکه کوچک‌ترین تغییر در آب‌های زیرزمینی یا محیط پیرامون می‌تواند حیات این گونه کمیاب را تهدید کند.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
والا ما که چیزی ندیدیم اگه کسی دید برا ما هم توضیح بده چی بود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
الله اکبر ولاحول ولا قوه الا بالله
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
لرستان زیبا یکی از استانهای زیبای ایران
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
کدوم طبیعت ، همه جنگلهای بلوط با آتش سوخت و یه آب پاش نداشتند ، به لطف تبلیغات شما هم طبیعتش پ آشغال شده
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ali
۱۲:۲۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
معلومه که اپراتور تصویر برداری 30 تا رئیس داره بعد هم یه تصویر درست درمون نتونستن بگیرن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا جلیلی یان
۱۱:۳۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
به نظرتون چه طعمی هستن؟به نظر میاد خوشمزه باشن؟
۲
۱
پاسخ دادن
غار ماهی کور، زیستگاه یگانه موجودات بی‌چشم جهان
