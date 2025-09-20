باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- غار ماهی کور در نزدیکی روستای لِوَن قرار گرفته و در سال ۱۳۸۴ به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت شد. اهمیت این غار از آن‌جاست که نه‌تنها میراثی طبیعی برای استان محسوب می‌شود، بلکه مأمن یکی از نادرترین موجودات جهان است.

دو گونه‌ای که در هیچ جای دنیا نیستند

در دل این غار، دو نمونه بی‌نظیر از ماهیان کور زندگی می‌کنند؛ گونه‌هایی که مشابه آن‌ها تاکنون در هیچ نقطه‌ای از جهان گزارش نشده است.

این ماهیان فاقد هرگونه ساختار بینایی‌اند و هیچ اثری از چشم خارجی در بدن آن‌ها مشاهده نمی‌شود. زندگی در تاریکی آب‌های زیرزمینی، آن‌ها را به موجوداتی کاملاً سازگار با زیستگاهشان بدل کرده است.

زندگی در تاریکی و سکوت زیرزمین

زیستگاه این ماهی‌ها آب‌های زیرزمینی غار است؛ جایی که دمای آب میان ۵ تا ۲۸ درجه سانتی‌گراد تغییر می‌کند.

با وجود زیستن در اعماق، اتصال دهانه غار به سطح آب‌های زیرزمینی این فرصت را فراهم می‌آورد که ماهیان کور در شب‌های گرم سال، خود را به نزدیکی سطح آب برسانند.

این تنها زمانی است که مردم محلی یا پژوهشگران می‌توانند آن‌ها را از نزدیک مشاهده کنند.

غار ماهی کور نه‌تنها یک جاذبه طبیعی، بلکه بخشی از هویت زیست‌محیطی لرستان است. بسیاری از کارشناسان معتقدند حفاظت از این زیستگاه منحصربه‌فرد، ضرورتی فوری دارد؛ چراکه کوچک‌ترین تغییر در آب‌های زیرزمینی یا محیط پیرامون می‌تواند حیات این گونه کمیاب را تهدید کند.