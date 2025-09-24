وزیر نیرو گفت: این پروژه در حال حاضر فعال بوده و پیشرفت مناسبی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر «عباس علی آبادی» اظهارداشت: این طرح در مقطعی به علت مشکلاتی از قبیل تامین مالی متوقف شده بود، اما هم‌اکنون با سرعت بیشتری در حال اجراست.

وی ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر توسعه بدنه سد، موضوعاتی مانند انتقال آب، ایجاد راه دسترسی به شهر و اجرای خطوط لوله نیز در دستور کار قرار دارد.

وزبر نیرو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه‌های سفر به لرستان، گفت: این برنامه‌ها در ۲ بخش برنامه‌ریزی شده که در این مرحله بخش نخست طرح‌ها و پروژه‌های استان مورد بررسی و بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

علی آبادی افزود: در جریان سفر به لرستان ۱۱ پروژه مهم در حوزه‌های مختلف از جمله نیروگاه و سدسازی افتتاح می‌شود و مسائل اصلی استان با جدیت پیگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: به دلیل تعدد پروژه‌های لرستان، این سفر به‌صورت فشرده برگزار و امشب نیز جلسه‌ای در استانداری برای بررسی مسائل برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ابلاغ سلام ریاست جمهوری به مردم لرستان گفت: دولت بنا دارد مسائل اساسی و مهم استان را به‌طور ویژه حل کند که در این مسیر از حمایت و همکاری استاندار و دستگاه‌های اجرایی استفاده خواهد شد.

علی آبادی افزود: تمام تلاش مان را به کار می‌گیریم تا پروژه‌های لرستان در این حوزه پیشرفت مناسبی داشته باشند.

منبع: استانداری لرستان