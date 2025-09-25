وزیر نیرو در مراسم بهره برداری از پروژه‌های مهم صنعت برق استان در محل نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد گفت: هزار پروژه مختلف در حوزه وزارت نیرو در سطح کشور در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر «عباس علی آبادی» اظهار داشت: هم اکنون قطار توسعه در لرستان و کل کشور به راه افتاده و پروژه‌های مهمی در این زمینه در دست پیگیری است.

وی ادامه داد: دولت در اجرای همه این پروژه‌ها نقش دارد ولی به ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تکمیل این پروژه‌ها نیاز داریم.

وزیر نیرو بابیان اینکه در دنیا برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مسابقه می‌گذارند، افزود: در حال حاضر ۷۸ هزار مگاوات پیشنهاد برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در سطح کشور داریم. 

علی آبادی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت تولید برق از منابع مختلف، ادامه داد: با استفاده از انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌ها که ممکنست در آینده به سمت آنها برویم، در این مسیر حرکت می‌کنیم و به سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را اضافه کنیم.

وی تصریح کرد: خودرو‌ها و سوخت‌های فسیلی نقش مهمی در گرمای فعلی دارند ولی با توسعه فناوری‌های نوین، می‌توانیم نیاز کشور را برطرف نماییم.

وزیر نیرو گفت: با اقدامات صورت گرفته تا روز‌های آینده دیگر شاهد خاموشی نخواهیم بود.

وی با اشاره به برخی انتقادات در خصوص خاموشی ها، افزود: خاموشی‌ها در سطح کشور بر مبنای عدالت بوده ولی نارضایتی‌های لرستان و حتی نقص در ساختار تعرفه‌ها و ... را هم بررسی می‌کنیم.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: علاوه براین تلاش می‌کنیم اقتصاد برق را از طریق جذاب کردن محیط کسب و کار، بهتر کنیم.

علی آبادی ادامه داد: در سال آینده نیز پروژه‌های زیادی در این زمینه اجرا می‌کنیم که برخلاف تصور دشمن در زیر جنگ و بمباران، بازهم روند تولید در حوزه انرژی فعال است و به سمت توسعه می‌رویم.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

برچسب ها: وزیر نیرو ، لرستان
