فرمانده انتظامی استان لرستان از کشف بیش از ۵۲۰۰ میلیارد ریال کالای قاچاق و احتکار شده در راستای حمایت از معیشت مردم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سردار محمدرضا هاشمی فر، فرمانده انتظامی استان لرستان، در جمع خبرنگاران با تشریح دستاورد‌های پلیس آگاهی در شش ماهه نخست سال جاری، از عملکرد مقتدرانه ماموران و کارآگاهان خبر داد.

سردار هاشمی فر اظهار داشت: در عملیات‌های مستمر و هدفمند شش ماهه نخست امسال، کارآگاهان پلیس آگاهی استان موفق شدند ۶۹ باند سازمان‌یافته سرقت را شناسایی و منهدم کنند. این عملیات‌ها منجر به دستگیری ۱۹۹ نفر از اعضای اصلی باندها، سارقان و مالخران شد.

افزایش ۷ درصدی در حوزه کشف سرقت

وی با اشاره به کشفیات صورت گرفته، افزود: در نتیجه این اقدامات، مجموعاً ۷۲۶ فقره انواع سرقت از این باند‌ها کشف و از چنگال مجرمان خارج گردید. همچنین در حوزه مبارزه با سرقت وسایل نقلیه، پلیس موفق به کشف ۲۶۱ دستگاه خودرو مسروقه و ۴۳۴ دستگاه موتورسیکلت مسروقه در سطح استان شد.

فرمانده انتظامی لرستان در پایان این دستاورد‌ها را نتیجه اشراف اطلاعاتی و اشرافیت عملیاتی پلیس دانست و تأکید کرد: این اقدامات موفق، موجب ثبت افزایش ۷ درصدی در حوزه کشف سرقت نسبت به وقوع در این مدت شده است. پلیس لرستان با اقتدار، امنیت را برای مردم تأمین کرده و با مجرمان و برهم زنندگان نظم و امنیت، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

انهدام ۲۹ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در لرستان؛ پلیس با قاطعیت، سوداگران مرگ را هدف قرار داد

سردار هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان، از اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌های عملیاتی پلیس در مبارزه با قاچاق مواد مخدر خبر داد و اعلام کرد که در این راستا، ۲۹ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان شناسایی و منهدم شدند.

وی با تأکید بر عزم راسخ نیروی انتظامی در برخورد قاطع با سوداگران مرگ، اظهار داشت که در جریان این عملیات‌ها، ۵۶۸ نفر از قاچاقچیان دستگیر شدند.

همچنین، تعداد ۱۳۲ دستگاه خودروی سنگین، سبک و موتورسیکلت حامل مواد مخدر نیز توقیف شد. فرمانده انتظامی لرستان در پایان افزود که در مجموع طی ۶ ماهه نخست سال جاری، مقدار ۶۶ تن و ۳۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و امحاء گردید که این آمار نشان‌دهنده ضربه‌ای مهلک و مستمر بر پیکره شبکه‌های مواد مخدر در استان است.

کشف بیش از ۵۲۰۰ میلیارد ریال کالای قاچاق و احتکار شده در راستای حمایت از معیشت مردم

سردار محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان، امروز با بیان اینکه که در شش ماهه نخست امسال، در راستای مبارزه قاطع پلیس با مخلان اقتصادی و حمایت از قشر کارگر و تولیدکنندگان داخلی، اقدامات مؤثری صورت پذیرفته است گفت: با اشراف اطلاعاتی دقیق پلیس استان، موفق به شناسایی و انهدام ۱۷ انبار احتکار شدیم. این انبار‌ها منابع ایجاد اختلال در توزیع کالا بودند.

علاوه بر این، در محور‌های مواصلاتی استان، عملیات‌های ویژه‌ای علیه سودجویان و مخلان اقتصادی صورت گرفت؛ که در این راستا، ۱۴۵ دستگاه خودروی سنگین و همچنین ۵۶۷ خودروی سواری شوتی حامل قاچاق که از استان‌های مرزی در حال انتقال کالا به سایر استان‌ها بودند، توقیف گردید.

ارزش ریالی این حجم از کشفیات و توقیفات، توسط کارشناسان ما حدود ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برآورده شده است. این عملکرد پلیس نشان می‌دهد که ما با قاطعیت در برابر هرگونه اخلال در نظام اقتصادی کشور و آسیب به معیشت مردم، به ویژه کارگران، ایستادگی خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد سودجویان به اهداف شوم خود برسند.

سربازی؛ سکوی پرتاب مهارت و اشتغال برای جوانان لرستان

فرمانده انتظامی استان لرستان، سردار محمدرضا هاشمی‌فر، از دستاورد‌های درخشان طرح‌های مهارت‌آموزی سربازان وظیفه خبر داد و افزود؛ این طرح که با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و سایر نهاد‌ها اجرا شده، در شش ماهه نخست امسال، گامی بزرگ در جهت تبدیل دوران خدمت سربازی به یک دوره سازنده و شغلی برداشته است.

وی گفت؛ سربازان در کارگاه‌های آموزشی مجهز و زیر نظر مربیان مجرب، مهارت‌های فنی و حرفه‌ای کسب می‌کنند تا پس از پایان دوره، مستقیماً وارد بازار کار شوند.

سردار "هاشمی‌فر" گفت؛ در راستای اشتغال‌زایی، ۴۹۴ فقره تسهیلات به سربازان اختصاص یافته است تا پس از پایان خدمت، بتوانند کسب و کار خود را راه‌اندازی کنند. علاوه بر این، خدمات حمایتی دیگری از جمله ۳،۳۰۸ فقره معافیت تحصیلی، ۳،۴۵۳ مورد مجوز سفر (زیارتی، علمی و سیاحتی) و ۳۹۷ مورد کفالت و معافیت خاص نیز صادر شده است.

این دستاورد‌ها نشان می‌دهد که دوران سربازی دیگر تنها یک دوره وظیفه نیست، بلکه یک دوره آموزش هدفمند و سرمایه‌گذاری بر آینده شغلی جوانان است

برقراری ۶۶۹ هزار و ۶۰۷ تماس با مرکز ۱۱۰؛ افزایش ۲ درصدی نسبت به سال گذشته

سردار محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان، گزارشی دلگرم‌کننده از عملکرد مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ در شش ماهه نخست سال جاری ارائه کرد که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر اعتماد عمومی به مجموعه انتظامی استان است.

به گفته سردار هاشمی‌فر، در این مدت، مجموعاً ۶۶۹ هزار و ۶۰۷ تماس با مرکز ۱۱۰ برقرار شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲ درصد رشد داشته است.

فرمانده انتظامی استان لرستان با تفکیک این تماس‌ها، تأکید کرد که از کل تماس‌های دریافتی، ۲۶۹ هزار و ۸۹۷ مورد مستقیماً منجر به عملیات پلیسی و حضور مأموران در محل وقوع حادثه یا جرم شده است. مابقی تماس‌ها شامل دریافت اطلاعات، ارائه مشاوره، راهنمایی و سایر خدمات مشاوره‌ای بوده است.

سردار هاشمی‌فر در پایان سخنان خود، این افزایش آمار تماس و مشارکت مردم را صرفاً یک عدد ندانست، بلکه آن را نشانه بارز اعتماد مردم نسبت به فرزندان خود در مجموعه انتظامی استان توصیف کرد و بر تداوم خدمت‌رسانی سریع و مؤثر پلیس به مردم شریف لرستان تأکید کرد.

۶۸ درصد اختلافات با مصالحه توسط دوایر مشاوره پلیس حل شد

سردار محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان، از رشد چشمگیر مراجعات مردمی به مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری‌ها و مرکز مشاوره استان خبر داد. وی اعلام کرد در شش ماهه نخست سال جاری، ۹،۱۱۷ نفر به این مراکز مراجعه کرده‌اند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به موفقیت‌های حاصله، تأکید کرد که با تلاش‌های مستمر همکاران در دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی، بیش از ۶۸ درصد از پرونده‌های ارجاعی به صلح و سازش منجر شده است.

وی گفت؛ خدمات مشاوره‌ای ارائه شده در این مراکز بسیار گسترده بوده و طیف وسیعی از مسائل اجتماعی و خانوادگی را پوشش می‌دهد. این خدمات شامل مشاوره در خصوص اختلافات خانوادگی، مسائل مربوط به ازدواج، مشکلات تربیتی، ترک اعتیاد، مسائل تحصیلی و خدمات تخصصی روانشناختی است. این آمار تأکید می‌کند که پلیس در کنار وظیفه اصلی تأمین امنیت، نقشی محوری در حفظ انسجام اجتماعی و پیشگیری از وقوع آسیب‌ها از طریق ارائه خدمات مشاوره‌ای ایفا می‌کند.