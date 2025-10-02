معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در جلسه ستاد تنظیم بازار استان بر تشدید نظارت و کنترل بازار، تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در این جلسه ضمن تشکر از زحمات اعضای ستاد در مدیریت وضعیت تامین و توزیع کالا‌های اساسی در شرایط بی ثباتی قیمت برخی از کالا‌ها به دلایل نوسانات پیش آمده در سطح کشور و به تبع آن استان، خواستار تشدید در نظارت و کنترل بازار در خصوص عرضه، توزیع و قیمت کالا‌های اساسی توسط دستگاه‌های مربوطه با ایجاد گشت‌های مشترک با محوریت اداره کل تعزیرات حکومتی استان و فرمانداران محترم شهرستان‌های استان تا ثبات در بازار گردید.

دکتر «امید امیدی شاه آباد» در این جلسه بیان اینکه میزان کشتار روزانه مرغ بیش از مصرف استان است، اظهارداشت: از ابتدای سال تاکنون به طور میانگین ۲۱۰ تن در روز کشتار مرغ داشته‌ایم در حالی که حداکثر مصرف مرغ روزانه در استان لرستان کمتر از ۱۸۰ تن است.

وی ادامه داد: برهمین اساس در سطح استان با هیچ گونه کمبود مرغی مواجه نیستیم، اما بعضاً به علت افزایش قیمت مرغ در سایر استان‌ها، برخی از افراد نسبت به خروج گوشت مرغ یا مرغ زنده به صورت غیر مجاز از استان اقدام می‌کنند، که در این جلسه تدابیر لازم پیش بینی شد.

منبع: کشاورزی لرستان