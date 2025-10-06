خواب انسان بسیار مهم است و بدخوابی یا بی‌خوابی عوارض جبران‌ناپذیری به بدن انسان وارد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در فصل پاییز، روزها کوتاه است و از طرفی فصل جنب‌وجوش سال هم درست همین پاییز است. مدارس، بانک‌ها، ادارات و ...همه صبح زود شروع به کار می‌کنند و در نیمه‌روز خستگی زیادی به وجود می‌آید.

خواب انسان بسیار مهم است و بدخوابی یا بی‌خوابی عوارض جبران‌ناپذیری به بدن انسان وارد می‌کند. تنها دو زمان برای خواب هست که در دین اسلام هم سفارش شده و اهمیت آن در آیات و روایات آمده است. یکی خواب شب و دیگری خواب نیمروزی یا همان قیلوله! خواب قیلوله در فصلی مثل پاییز که روزها کوتاه‌ترند، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. چرا که فعالیت بدن در نیمه اول روز بسیار زیاد است و نیاز به استراحت به‌طورجدی احساس می‌شود. از طرفی اگر عصر برای خوابیدن اقدام کنیم، کسلی و بی‌حوصلگی به وجود می‌آید و از کارایی بدن انسان می‌کاهد. در مذمت خواب عصر امام باقر(ع) فرموده‌اند: «خواب پس از عصر موجب حماقت است».

ضد آلزایمرِ شیرین

اما در مورد خواب قیلوله روایات بسیاری وارد شده که علاوه بر اهمیت آن به فواید این خواب کوتاه نیم روزی هم اشاره دارد: امام باقر (ع) فرموده‌اند: «خواب نزدیک ظهر نعمت است» و یا پیامبر اکرم در جایی فرموده‌اند: «قیلوله کنید که شیاطین قیلوله ندارند.» شخصی خدمت رسول خدا آمد و عرض کرد: «من حافظه قوی داشتم و اکنون فراموشی بر من غالب شده است. حضرت فرمودند: «‌آیا خواب قیلوله می‌کردی و حال ترکش کرده‌ای؟» گفت بلی. حضرت فرمودند: «باز خواب قیلوله کن.» در ادامه روایت آمده است مرد چنان کرد و حافظه‌اش برگشت.به نظر می‌رسد همین یک روایت به‌خوبی می‌تواند اهمیت خواب قیلوله را نشان دهد.

زمان خواب قیلوله یکی دوساعت پیش از اذان ظهر است و تا عصر نیز مجاز است. البته خواب نیمروزی در حد یک چرت کوتاه است و بهتر است نهایتا ۳۰ الی ۵۰ دقیقه طول بکشد.

فواید علمی خواب نیمروزی

تیم مطالعاتی، برروی ۳۰۰۰ فرد مسن چینی مطالعه کرد و مشاهده کرد زمانی که آن‌ها به طور مکرر چرت‌های ظهر گاهی می‌زنند عملکرد بهتری در آزمون‌های قابلیت‌های ذهنی از خود نشان می‌دهند.به شرکت‌کنندگان در این پژوهش وظایف واکنشی و تعدادی مسئله ریاضی دادند و همین‌طور از آن‌ها خواسته شد تا شکل‌هایی را بکشند. دانشمندان متوجه شدند که افرادی که چرت نیمروزی بعد از نهار داشته‌اند، نسبت به افرادی که در میانه روز نخوابیده بودند آزمون‌ها را بهتر انجام داده‌اند. در مجموع، ۶۰ درصد از افراد شرکت‌کننده در این پژوهش، بعد از نهار به طور متوسط ۶۳ دقیقه خوابیده بودند. مطالعه نشان داد که یک ساعت خواب بهترین مقدار خواب ظهر گاهی است و افرادی که کمتر یا بیشتر خوابیده بودند عملکرد ضعیف‌تری داشتند. مقدار صحیح خواب ظهر گاهی، مزایای خیلی زیادی دارد که اثرش به‌اندازه ای است که عملکرد فرد را تا ۵ سال جوان‌تر می‌کند.

قیلوله و بهره‌وری بالای کاری

اگر شما هم از آن دسته آدم‌ها هستید که اگر وسط روز بخوابند حتی اندازه یک ربع، شب خوابشان نمی‌برد پس خواب نیمروزی می‌تواند برایتان خسته‌کننده باشد. هرچند روایات دینی ما و مطالعات علمی نشان می‌دهد خواب قیلوله برای عموم افراد مفید است. در نهایت اگر ادارات، مدارس حتی دانشگاه‌ها بتوانند برنامه روزمره خودشان را طوری تنظیم کنند که همه از خواب نیمروزی بهره‌مند شوند اشخاص باقدرت و کیفیت بیشتری فعالیت می‌کنند و روزهای کوتاه و پرکار فصل پاییز با بهره‌وری بالا به پایان می‌رسد.

