باشگاه خبرنگاران جوان - فرد رمزدل، دانشمند آمریکایی، در آخرین روز از یک پیاده‌روی سه‌هفته‌ای همراه با همسرش لورا اونیل، در نواحی دورافتاده‌ای از ایالت مونتانا — معروف به «منطقه خرس‌های گریزلی» — بود که ناگهان آرامش سفرشان با فریادهای لورا شکست. اما علت فریاد نه حضور یک خرس بود و نه خطر طبیعی؛ بلکه بارانی از پیامک‌هایی بود که خبر می‌دادند رمزدل برنده جایزه نوبل پزشکی شده است.

رمزدل که تلفنش را در حالت پرواز قرار داده بود و تماس کمیته نوبل را از دست داده بود، در گفت‌وگو با برنامه بی‌بی‌سی گفت: «اولین واکنشم وقتی همسرم گفت «تو جایزه نوبل بردی» این بود که گفتم: نه، همچین چیزی نیست!»
اما لورا در جواب گفت: «خب، من حدود دویست پیام دارم که چیز دیگری می‌گویند!»

رمزدل به همراه دو دانشمند دیگر این جایزه را برای تحقیقاتشان درباره چگونگی عملکرد سیستم ایمنی بدن در مقابله با عفونت‌ها و عوامل مهاجم دریافت کردند. مجموع ارزش جایزه امسال ۱۱ میلیون کرون سوئد (حدود ۸۷۰ هزار پوند) بود.

پس از دریافت انبوه پیام‌ها، این زوج از کوه پایین آمدند و به شهری کوچک در جنوب مونتانا رفتند تا جایی با سیگنال تلفن همراه پیدا کنند.
رمزدل می‌گوید: «وقتی بالاخره توانستم تماس بگیرم، حدود ساعت سه بعدازظهر به وقت ما بود. اما آن‌وقت در سوئد تازه ساعت یک نیمه‌شب بود و اعضای کمیته نوبل در خواب بودند!»

او سرانجام حدود ۲۰ ساعت بعد از نخستین تلاش کمیته نوبل، توانست با همکاران و مسئولان مربوطه تماس بگیرد. رمزدل با خنده گفت: «روز عجیبی بود!»

«توماس پرلمن»، دبیرکل مجمع نوبل، گفت این سخت‌ترین مورد تماس با برندگان جایزه از زمان شروع کارش در سال ۲۰۱۶ بوده است. در حالی که کمیته در تلاش بود تا رمزدل را پیدا کند، او طبق گفته سخنگوی آزمایشگاهش «در بهترین حالت زندگی خود بود» و بدون ارتباط با دنیای بیرون، در دل طبیعت سفر می‌کرد.

وقتی خبرنگار بی‌بی‌سی از او پرسید آیا فکر نکرده همسرش شاید شوخی کرده باشد، رمزدل پاسخ داد: «دوستان زیادی دارم، اما هیچ‌کدام آن‌قدر هماهنگ نیستند که چنین شوخی مفصلی را با این همه پیام ترتیب بدهند!»

ماجرای رمزدل یکی از تازه‌ترین نمونه‌های طنزآمیز از نحوه آگاه شدن برندگان نوبل از خبر پیروزی‌شان است. مثلاً کازوئو ایشی‌گورو، نویسنده ژاپنی‌تبار بریتانیایی، وقتی در سال ۲۰۱۷ جایزه نوبل ادبیات را برد، ابتدا تصور کرد این یک شوخی اینترنتی است تا وقتی که بی‌بی‌سی شخصاً با او تماس گرفت و خبر را تأیید کرد.

در سال ۲۰۲۰، اقتصاددان پل میلگروم نیمه‌شب وقتی تلفن زنگ خورد، آن را از پریز کشید و خوابید. در نتیجه، همکارش و هم‌برنده‌اش باب ویلسون مجبور شد با لباس خواب به خانه او برود و از طریق دوربین زنگ درب خانه، خبر را به او بدهد!

و شاید واکنش دوریس لسینگ، نویسنده بریتانیایی و برنده نوبل ادبیات سال ۲۰۰۷، از همه بی‌پرده‌تر بود؛ وقتی خبرنگاری خبر برنده شدنش را به او گفت، فقط گفت: «اوه، خدای من!»

به این ترتیب، ماجرای رمزدل بار دیگر نشان داد که لحظه دریافت خبر نوبل می‌تواند به‌اندازه خود جایزه، پر از شگفتی و خنده باشد — حتی اگر وسط بیابان و بدون سیگنال اتفاق بیفتد.

