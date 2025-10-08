در آیات ۲۸ تا ۳۸ سوره اسراء، خداوند مجموعه‌ای از آموزه‌های اخلاقی، اجتماعی و حقوقی را بیان می‌کند که در حقیقت یک «منشور زندگی سالم» به شمار می‌آید. در این بخش از سوره، انسان با مجموعه‌ای از توصیه‌ها روبه‌رو می‌شود که از تنظیم روابط مالی و خانوادگی تا مسائل جزایی و اخلاقی را دربرمی‌گیرد.

در آیات ۲۸ تا ۳۸ سوره اسراء، خداوند مجموعه‌ای از آموزه‌های اخلاقی، اجتماعی و حقوقی را بیان می‌کند که در حقیقت یک «منشور زندگی سالم» به شمار می‌آید. در این بخش از سوره، انسان با مجموعه‌ای از توصیه‌ها روبه‌رو می‌شود که از تنظیم روابط مالی و خانوادگی تا مسائل جزایی و اخلاقی را دربرمی‌گیرد.

خدا در سوره اسراء به قانون قصاص اشاره می‌کند و این را حق خانواده مقتول می‌داند، اما در عین حال توصیه به عفو و گذشت کرده است.

در آیه ۳۱، قرآن با صراحت می‌گوید: «فرزندان خود را از ترس فقر نکشید، ما روزی‌دهنده شما و آنان هستیم». این فرمان، پاسخی به رسم جاهلی عرب است که نوزادان را به‌دلیل فقر یا ترس از آینده می‌کشتند. امروزه نیز پیام این آیه همچنان زنده است؛ ترس از آینده یا فشارهای اقتصادی نباید به تصمیم‌هایی منجر شود که کرامت یا حیات انسان را زیر سؤال ببرد.

آیه ۲۸ توصیه می‌کند اگر توانایی کمک به نیازمندان را نداری، دست‌کم با گفتاری نرم و امیدبخش آنان را دلگرم کن. قرآن در اینجا بر کرامت انسانی تأکید می‌کند؛ یعنی حتی در فقر نیز نباید کسی را تحقیر یا مأیوس کرد. سپس در آیه بعد هشدار می‌دهد که در خرج کردن، نه اسراف باشد و نه بخل، بلکه «میانه‌روی» اصل اساسی است. تعبیر زیبا و شدید آیه که «اسراف‌کنندگان برادران شیطان‌اند» نشان می‌دهد افراط در مصرف، تنها یک خطای مالی نیست، بلکه نوعی انحراف روحی و اخلاقی است که انسان را از مسیر عبودیت خارج می‌کند.

گناهانی که راه را بر رشد می‌بندند

در ادامه، خداوند قتل نفس را از بزرگ‌ترین گناهان می‌داند و می‌فرماید: هیچ‌کس را جز به حق نکشید. در تفسیر آمده است که منظور از «حق» در اینجا همان اجرای عدالت در چارچوب قانون الهی است، مانند قصاص یا دفاع مشروع. این آیه، مقدمه‌ای برای بیان قانون قصاص است که در آیه ۳۳ به‌روشنی توضیح داده می‌شود.

قصاص؛ عدالتی که با گذشت زیباتر می‌شود