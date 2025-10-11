باشگاه خبرنگاران جوان - بدن انسان بیش از ۶۰۰ ماهیچه دارد، و این پرسش که «قوی‌ترین ماهیچه کدام است؟» پاسخی یک‌خطی ندارد. از آنجا که مفهوم «قدرت» می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد، پاسخ به این پرسش نیز پیچیده است. چند ماهیچه اصلی در بدن هرکدام از نگاهی خاص می‌توانند «قوی‌ترین» محسوب شوند.

بزرگ‌ترین منبع نیروی خام

بزرگ‌ترین ماهیچه بدن، یعنی گلوتئوس ماکزیموس یا همان ماهیچه سرینی بزرگ، یکی از اصلی‌ترین نامزدهای عنوان «قوی‌ترین ماهیچه بدن» است. این عضله مسئول صاف کردن مفصل ران و حفظ تعادل بدن هنگام ایستادن، دویدن و بالا رفتن از پله است.

گلوتئوس ماکزیموس در تولید نیروی خام نسبت به دیگر عضلات بدن بی‌رقیب است و در فعالیت‌های پرتحرک بیشترین فشار را تحمل می‌کند.

قهرمانان پا

گروهی از چهار عضله در جلوی ران، که با نام چهارسر ران (Quadriceps) شناخته می‌شوند، هنگام صاف کردن زانو یا پرش فعال می‌شوند. این عضلات با همکاری هم، بخش عمده‌ نیروی حرکتی پا را تولید می‌کنند.

پژوهش‌ها نشان داده است که قدرت ترکیبی این گروه عضلانی در راه رفتن، پریدن یا دوچرخه‌سواری نقشی حیاتی دارد، هرچند به‌دلیل ساختار چندگانه‌شان، نمی‌توان یکی از آن‌ها را به‌تنهایی قوی‌ترین دانست.

در ساق پا عضله‌ای نسبتاً کوچک اما بسیار فعال وجود دارد. ماهیچه نعلی یا سولئوس (Soleus) شاید کمتر شناخته شده باشد، اما تقریباً در تمام لحظات ایستادن و راه رفتن فعال است. ماهیچه نعلی می‌تواند چند برابر وزن بدن را تحمل کند و از این نظر، یکی از مهم‌ترین عضلات برای حفظ تعادل بدن به‌شمار می‌رود.

کوچک اما پرزور

اگر قدرت را نسبت به اندازه‌ عضله بسنجیم، برنده‌ واقعی ماهیچه جَوِشی یا ماستر (Masseter) یا همان عضله‌ فک است. با توجه به اندازه‌ کوچک و زاویه‌ی مؤثر اتصال، این ماهیچه از نظر نسبت قدرت به حجم، قوی‌ترین عضله بدن محسوب می‌شود.

پیروز میدان استقامت

اما اگر معیار سنجش «توان کار مداوم» باشد، هیچ عضله‌ای با قلب انسان قابل مقایسه نیست. قلب بدون توقف، روزانه حدود ۱۰۰ هزار بار می‌تپد و خون را در تمام بدن به جریان می‌اندازد که مجموع تپش‌های آن در میانگین طول عمر انسان رقمی سرسام‌آور می‌شود.

در نهایت، نمی‌توان تنها یک ماهیچه را «قوی‌ترین» نامید، زیرا هرکدام در حوزه‌ای خاص پیشتاز هستند.

منبع: خبر آنلاین