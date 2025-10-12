باشگاه خبرنگاران جوان - مجله امریکایی «The Nation» در گزارشی نوشت، سعودی در سال ۲۰۲۵ با موج بی‌سابقه‌ای از اعدام‌ها مواجه است و از ابتدای سال بیش از ۲۸۳ نفر به اتهامات تروریسم، خیانت و مواد مخدر اعدام شده‌اند.

این افزایش اعدام‌ها در تضاد با وعده قبلی «محمد بن سلمان» برای محدود کردن اعدام‌ها است و فعالان حقوق بشر آن را ابزاری برای سرکوب مخالفان می‌دانند.

«عبدالله العودة» مدیر مرکز دموکراسی خاورمیانه تأکید کرد، حکم تعزیر که مورد قبول فقهای اسلامی نیست، به طور غیرقانونی علیه منتقدان اعمال می‌شود. پرونده «عبدالله الشمری» نمونه‌ای از این سیاست است. او برای حکومت کار می‌کرد اما بدون دلایل شفاف اعدام شد.

دادگاه ویژه سعودی که وظیفه‌اش رسیدگی به پرونده‌های تروریسم است، اکنون به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب‌ها تبدیل شده است. کارشناسان می‌گویند این رویه با وعده‌های اصلاح قضایی دولت سعودی همخوانی ندارد و بیشتر شبیه سیاستی برای ایجاد ترس عمومی است. حکومت سعودی همزمان با افزایش اعدام‌ها، جشنواره‌ها و طرح‌های فرهنگی را تبلیغ می‌کند.

