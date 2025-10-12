رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: هیچ‌جا فروش اضافه طبقات نداریم و هرکسی هم در مورد تراکم‌فروشی صحبت می‌کند، اشتباه می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران در حاشیه سیصد و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فرمانده انتظامی تهران بزرگ در جلسه امروز حضور خواهد داشت، اظهار کرد: موضوع گزارش خزانه‌دار شورا از حساب درآمد و هزینه شهرداری و همچنین ثبت وسایل شهرداری بر اساس قانون در دستور کار قرار دارد.

وی در مورد اظهارات معاون اول رئیس جمهور در رابطه با نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی، یادآور شد: هنوز نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی اجرایی نشده است. باید شرایط ساماندهی شود و اینکه افراد از شهرستان به تهران بیایند و مسافرکشی کنند و برای خود، خانواده و شهروندان مشکل ایجاد کنند، درست نیست. تاکسی اینترنتی بسیار خوب است اما باید به درستی اجرایی شود.

چمران در رابطه با وضعیت حریم تهران نیز گفت: حریم پیش از تصویب در جایی باید در شورای شهر تصویب می‌شد اما در استانداری و وزارت راه و شهرسازی با شرایط خاصی به تصویب رسید. حتی به نماینده شهرداری اجازه صحبت کامل داده نشد.‌ من توضیحاتی دادم اما حریم را تصویب کردند. اولین بند قانون این است که اصلاحات صورت بگیرد. قرار شد مجلس طرحی را برای اصلاح تهیه کند که انجام داده و به وزارت راه اعلام کرده که حریم را ابلاغ نکنند تا اصلاحات تمام شود. دلالان و افراد بساز و بفروش در حال حاضر در حال سوءاستفاده هستند. باید ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم تخریب و در رسانه ملی نیز اطلاع‌رسانی شود. دوستان نادانسته آب بر هاون آنها می‌ریزند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: جلسه خوبی با وزیر صمت برگزار شد و امیدواریم نتایج خوبی داشته باشد. این جلسه در دو مورد برگزار شد و نتایج خوبی هم داشت اما چون وزیر صمت و شهردار تهران توضیحی درخصوص آن ارائه نداده‌اند، اطلاعی در مورد جزئیات آن مطرح نمی‌کنم.

وی با بیان اینکه تراموا خریداری نشده و مواردی که آزمایش شد چون مناسب نبود مشخص نیست به کار گرفته شود، گفت: بنده موافق استفاده از انها نیستم.

چمران در رابطه با تامین همراه‌سراهای بیمارستان‌ها در تهران خاطرنشان کرد: شهرداری بسیار کمک کرده و فضا در اختیار آنها قرار داده است. اگر شرایط به گونه‌ای باشد که نیازی به مسافرت به تهران برای جراحی‌های ساده نباشد، این گونه اتفاقات را شاهد نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: بنده در مورد انتخابات تناسبی مواردی را مطرح کردم اما قانون انتخابات مصوب شده و نمی‌دانیم اصلاحات صورت می‌گیرد یا خیر. مصوبه مجلس قانون است و باید اجرا کنیم. اگر خواستند اصلاح کنند تجربیات خود را مطرح خواهیم کرد.

رئیس شورای شهر تهران گفت: هیچ‌جا فروش اضافه طبقات نداریم و هرکسی هم در مورد تراکم‌فروشی صحبت می‌کند، اشتباه می‌کند. هیچ‌کدام از شهرداران هم اجازه ندارند بر خلاف مصوبه کمیسیون ماده پنج، تراکم بدهند و اگر چنین باشد به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

استان لرستان و مخصوصا شهر خرم آباد شهرداری اینقدر تراکم فروشی کرده که دیگه جای نفس کشیدن نداریم
تو این مملکت پول داشته باشی همه کار می‌کنی بعد جالبه خود نهادهای نظارتی بهشون مشورت میدند، وای به روزی که بگندد نمک
