باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ طبق گزارش مجله نوروشیمی، مطالعهای که توسط دانشمندان دانشگاه میسوری انجام شده است، مزایای یک رژیم غذایی محبوب را در ارتقای سلامت مغز و پیشگیری از زوال عقل نشان داده است.
این مطالعه نشان داد که پیروی از رژیم کتو ممکن است از طریق تأثیر ترکیبی آن بر روده و مغز، خطر ابتلا به بیماری آلزایمر را کاهش دهد.
آزمایشات روی موشها نشان داد که این رژیم غذایی تعداد باکتریهای مفید مانند لاکتوباسیلوس جانسونی و L. روتری را افزایش داده و در عین حال سطح پاتوژنهای فرصتطلب را کاهش میدهد. این تغییرات با بهبود عملکرد میتوکندری، تعادل انتقالدهندههای عصبی و متابولیسم لیپید در مغز مرتبط بودند که همگی از عوامل مهم سلامت شناختی هستند.
این تأثیر به ویژه در موشهای ماده حامل ژن APOE۴ قابل توجه بود، جایی که این رژیم غذایی به بازگرداندن تنوع میکروبها در روده و بازگشت نشانگرهای متابولیک مغز به سطح طبیعی کمک کرد.
محققان معتقدند که رژیم کتو ممکن است یک استراتژی تغذیهای شخصیسازی شده برای کاهش خطر ابتلا به بیماریهای عصبی، به ویژه در زنانی باشد که از نظر ژنتیکی مستعد ابتلا به بیماری آلزایمر هستند.
علیرغم فواید آن، برخی مطالعات در مورد خطرات احتمالی هشدار دادهاند. یک آزمایش دانشگاه تگزاس هلث نشان داد که این رژیم غذایی ممکن است پیری سلولی و استرس اکسیداتیو را در موشهای نر افزایش دهد.
منبع: Lenta.ro