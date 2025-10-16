اسحاقی از کشاورزان خواست محصول زعفران خود را به دلالان نفروشند تا بتوانیم شاهد افزایش قیمت و حمایت از کشاورز باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - اسحاقی نماینده مردم شهرستان های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خراسان جنوبی جای دلال نیست گفت: زعفران‌کاران زعفران خود را عرضه نکنند و زود به فروش نرسانند.

او افزود: از ۲۵ مهر به بعد نهاد‌های زعفران ارائه می‌شود و در بورس مطرح خواهد شد و پس از آن شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

اسحاقی همچنین با اشاره به اینکه درصدد شناسنامه دار کردن محصول زعفران هستیم اظهار کرد: باید از این محصول راهبردی صیانت و حفاظت کنیم و تاکنون دستگاه‌های مختلف به خوبی جلوی صادرات غیر مجاز طلای سرخ را گرفته اند.

بیشتر بخوانید

نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: انعقاد تفاهم نامه بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد کارخانه فرآوری محصولات زعفران، زرشک و عناب از جمله درخواست‌های ما از رئیس جمهور است.

او گفت: در خصوص زرشک با توجه به اقدامات صورت گرفته هم اکنون در بازار قیمت مناسبی در نظر گرفته شده است.