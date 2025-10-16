اسحاقی از کشاورزان خواست محصول زعفران خود را به دلالان نفروشند تا بتوانیم شاهد افزایش قیمت و حمایت از کشاورز باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - اسحاقی نماینده مردم شهرستان های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خراسان جنوبی جای دلال نیست گفت: زعفران‌کاران زعفران خود را عرضه نکنند و زود به فروش نرسانند.

او افزود: از ۲۵ مهر به بعد نهاد‌های زعفران ارائه می‌شود و در بورس مطرح خواهد شد و پس از آن شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. 

اسحاقی همچنین با اشاره به اینکه درصدد شناسنامه دار کردن محصول زعفران هستیم اظهار کرد: باید از این محصول راهبردی صیانت و حفاظت کنیم و تاکنون دستگاه‌های مختلف به خوبی جلوی صادرات غیر مجاز طلای سرخ را گرفته اند. 

بیشتر بخوانید

نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: انعقاد تفاهم نامه بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد کارخانه فرآوری محصولات زعفران، زرشک و عناب از جمله درخواست‌های ما از رئیس جمهور است.

او گفت: در خصوص زرشک با توجه به اقدامات صورت گرفته هم اکنون در بازار قیمت مناسبی در نظر گرفته شده است.

برچسب ها: طلای سرخ ، نماینده مجلس
خبرهای مرتبط
از تقدیر از واحد نمونه غذایی تا تسهیل صدور پروانه زعفران و نظارت بر وسایل پارکی
آغاز فصل کِشت طلای سرخ در زیرکوه
از چالش‌های درآمدی شهرداری تا برنامه افتتاح باغ شهرداری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
یعنی چی گرونش کنیم. از این گروتر زعفران مثقال 25000تومان تو چندسال کردید1200000تومان خجالت بکشید. هی طبل گرانی رو بزنید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۴ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
زعفران = درمان افسردگی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
زعفرون تا کیلویی نیم میلیارد تومن جا داره
۰
۰
پاسخ دادن
زعفران کاران محصولشان را زود به فروش نرسانند/ پیگیری برای شناسنامه دار کردن طلای سرخ
افزایش بیش از ۴۰ درصدی تولید ذرت علوفه‌ای در شهرستان زیرکوه
آبرسانی به ۴۸ روستای خراسان جنوبی تا پایان ۱۴۰۴
بیش از ۲۹ هزار قرص غیرمجاز در نهبندان کشف شد
آخرین اخبار
زعفران کاران محصولشان را زود به فروش نرسانند/ پیگیری برای شناسنامه دار کردن طلای سرخ
بیش از ۲۹ هزار قرص غیرمجاز در نهبندان کشف شد
افزایش بیش از ۴۰ درصدی تولید ذرت علوفه‌ای در شهرستان زیرکوه
آبرسانی به ۴۸ روستای خراسان جنوبی تا پایان ۱۴۰۴
اهدای بیش از ۲۱ هزار نسخه کتاب به کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی
از تقدیر از واحد نمونه غذایی تا تسهیل صدور پروانه زعفران و نظارت بر وسایل پارکی