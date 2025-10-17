روستای شفیع‌آباد بخش شهداد از توابع شهرستان کرمان به عنوان بهترین روستای گردشگری جهان در سال ۲۰۲۵ برگزیده شد. ا

باشگاه خبرنگاران جوان- در اجلاس سازمان جهانی گردشگری که روز جمعه ۲۵ مهرماه (۱۷ اکتبر) در شهر هویژو چین با حضور استاندار کرمان، مدیرکل میراث فرهنگی استان و سایر مقامات وزارت میراث فرهنگی کشورمان برگزار شد، سه روستای "سهیلی" قشم، "شفیع‌آباد" شهداد از توابع استان کرمان و "کندلوس" مازندران به عنوان سه روستای جهانی گردشگری برگزیده و معرفی شدند. 

محمدعلی طالبی استاندار کرمان که به همین منظور به چین سفر کرده است، در ویدئویی این انتخاب را آغاز لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ دانست و گفت: جهان به احترام شفیع‌آباد ایستاد و این روستا به عنوان روستای گردشگری جهانی انتخاب شد. 

منبع:استانداری کرمان 

برچسب ها: گردشگری ، شفیع آباد
