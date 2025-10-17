باشگاه خبرنگاران جوان - اخبار مرتبط با پیوند نزدیکان پهلوی با رژیم صهیونسیتی هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. از مشاوران و نزدیکان «رضا پهلوی» گرفته تا خانواده و داماد وی با صهیونیست‌ها ارتباط ویژه‌ای دارند.

منتها نوعی از سرسپردگی در میان سلطنت‌طلبان به‌ویژه به رژیم صهیونسیتی و آمریکای ترامپ دیده می‌شود که یک حالت افراطی و بیمارگونه یافته است.

درحالی که افکار عمومی دنیا جنایات رژیم صهیونسیتی را محکوم می‌کرد سلطنت‌طلبان با پرچم شیر و خورشید و رژیم صهیونسیتی به میان تظاهرات حامیان فلسطین می‌رفتند تا از این رژیم کودک‌کش حمایت کنند.

«گیلا گاملیل» رابط صهیونیست‌ها با سلطنت‌طلبان است و اغلب از خود رضا پهلوی تا نزدیکان و مشاوران وی با این فرد دیدار کرده و مرتبط هستند. بعد از دیدار وی با رسانه‌های ضدانقلاب بود که این رسانه‌ها به سمت حمایت از رژیم صهیونسیتی چرخش معناداری کردند.

اخیرا توییت‌های یکی از مشاوران رضا پهلوی جنجال‌ساز شده است. وی که گفته می‌شود دستورالعمل دوران گذار سلطنت‌طلبان را نوشته است و در آن مجازات اعدام را به کلی لغو کرده است، در پستی بحث برانگیز با حمایت از حکم اعدام در سرزمین‌های اشغالی نوشته است: «نبود حکم اعدام در اسرائیل باعث شده که هر بار در ازای یک گروگان اسرائیلی زنده یا مرده، تروریست‌های خطرناک فلسطینی با دستان آلوده به خون مبادله شوند. در صورت وجود حکم اعدام در اسرائیل، انگیزه فلسطینیان برای گروگان‌گیری کمتر، خطر امنیتی ایجاد شده توسط چنین مبادلاتی برای اسرائیل کمتر، و دنیا جای بهتری می‌بود.»

این توییت علاوه بر ظاهرسازی و دروغ گویی سلطنت‌طلبان در قبال ایران نوعی سرسپردگی حاد را در قبال صهیونیست‌ها به نمایش می‌کشد.

همچنین همین فرد در گذشته درباره طرح ترامپ برای تغییر غزه به یک منطقه تفریحی و سیاحتی نوشته بود: «از اینکه آمریکا یک منطقه‌ای لب دریای مدیترانه در همسایگی اسرائیل و مصر برای خودش داشته باشه استقبال می‌کنم. بعد از این همه هزینه در خاورمیانه یه تیکه زمین حق آمریکاست، جای دوری نمیره.»

اخیرا روزنامه صهیونسیتی هاآرتص از ساخت اکانت‌های جعلی توسط رژیم صهیونسیتی برای طرفداری از سلطنت‌طلبان خبر داده بود که ضمن رسوا ساختن خاندان پهلوی ضعف سلطنت‌طلبان در قبال جذب افکارعمومی را لو داده بود.

با این حال با نزدیکی صهیونیست‌ها و سلطنت‌طلبان نوعی از سرسپردگی جدید در نسل سوم خاندان پهلوی که با کمک انگلیس و سپس در پهلوی دوم با کودتای آمریکا در ایران روی کار آمده بودند مشخص شده که این جماعت هیچ قاعده‌ای جز طرفداری از این رژیم ندارد و همین موضوع در فضای افکار عمومی جنجالی شده و خطرناک توصیف می‌شود.

