باشگاه خبرنگاران جوان - آخرین تیر در ترکش محمدرضا پهلوی برای نجات سلطنت، شاپور بختیار بود. او زمانی که توسط شاه به نخست‌وزریری رسید سخنان مهمی را بیان، و حکومت پهلوی بعد از سال ۱۳۳۲ را تجزیه و تحلیل کرد. در این سخنرانی تلویزیونی، حقایقی از زبان نفر دوم مملکت در تاریخ ثبت شد که سلطنت‌طلبان فعلی با تمام توان سال‌ها سعی نموده‌اند آنها را در زیر اطلاعات غلط و تحریفات تاریخی، مدفون نگاه دارند.

بختیار؛ الگو و سرمشق رضا پهلوی

پیش از پرداختن به صحبت‌های مهم شاپور بختیار، باید جایگاه او در منظومه فکری سلطنت‌طلبان را شناخت.از این‌رو به پیام رضا پهلوی در بیست و هفتمین سالگرد مرگ بختیار رجوع می‌کنیم. او در این پیام آخرین نخست‌وزیر پدرش را چنین توصیف می‌کند: «شاپور بختیار یکی از فداکارترین فرزندان میهن، آزادمردی راستين و ميهن‌دوستی آگاه بود. اهل ريا و تزوير نبود. ايران و فرهنگ و ادب ايران را صميمانه و از ته دل و بدون تظاهر دوست داشت. مکرر و مکرر می‌گفت من اول ايرانیم بعد مسلمان.شاپور بختیار، هم به لحاظ خونی و خانوادگی و هم به لحاظ اندیشه و آرمان سیاسی، فرزند انقلاب مشروطه بود. او با دلاوری قبول مسئولیت(نخست‌وزیری) کرد و برای نجات میهن به میدان آمد. از یاد نبریم که چگونه بسیاری از هم‌فکران و هم‌رزمان بختیار او را پس از این تصمیم تاریخی و شجاعانه، طرد کردند. او بعد از ترک اجباری ایران نیز هم‌چنان در پيكار استوار ايستاد و برای متحد کردن نیروهای دموکراسی‌خواه بسیار کوشید و سرانجام جان با ارزشش را در راه آزادی میهن از دست داد. این راهی است که بختیار از پیشگامان آن بود و امروز اگرچه شاپور بختیار در میان ما نیست اما مبارزات راستين وانديشه‌های میهن‌دوستانه‌اش، الگو و سرمشقی است با ارزش برای همه ما.»