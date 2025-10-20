باشگاه خبرنگاران جوان - یک متخصص چشم میگوید که افراد از ساعت ۱۰ شب به بعد نباید از گوشیهای همراه استفاده کنند. حسین محمد ربیع متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه در خصوص عوارض استفاده از موبایل در هنگام خواب گفت: استفاده از تلفنهای هوشمند در محیطهایی که نور آن کم باشد، آسیب بیشتری به چشم میرساند.
وی در ادامه بیان کرد: از آنجایی که هورمونی در مغز ترشح میشود که به طور طبیعی در انسان احساس خواب ایجاد میکند نگاه کردن به نور آبی گوشیهای موبایل در شب از ترشح آن هورمون جلوگیری کرده و باعث میشود تا خواب انسان به تعویق بیفتد؛ بنابراین فرد دچار اختلال خواب شود.
محمد ربیع در خصوص زمان مناسب استفاده از موبایل در شب توضیح داد: افراد از ساعت ۱۰ شب به بعد، نباید از گوشیهای همراه استفاده کنند تا مغز و بدنشان برای یک خواب آرام و راحت آماده شود؛ همچنین در استفاده شبانه از ابزارهای دیجیتال که محیط تاریک است، آسیب به چشم بیشتر خواهد بود.
این متخصص چشم در آخر توصیه کرد که در زمان استفاده از صفحه نمایشگر باید محیط روشن باشد و صفحهای که فعال است از پشت به آن نور تابیده نشود تا باعث خستگی چشم نشود.