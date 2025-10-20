باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سال‌هاست که لرستان در فهرست استان‌های دارای ظرفیت صنعتی بالا اما بهره‌برداری پایین قرار دارد.

محدودیت‌های زیرساختی، کمبود سرمایه‌گذاری و رکود طرح‌های نیمه‌تمام، از عوامل اصلی عقب‌ماندگی صنعتی این استان بوده است. اکنون با اجرای طرح‌های جدید در شهرک‌ها و مناطق ویژه اقتصادی، از جمله منطقه ویژه اقتصادی بروجرد، امید تازه‌ای برای توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی پایدار در لرستان شکل گرفته است.

لرستان پیشرو در ایجاد مناطق ویژه صنعتی

فرزاد محمدی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با اشاره به جایگاه ویژه استان گفت:در حال حاضر لرستان دارای ۲۲ شهرک صنعتی بهره‌بردار است که دو مورد از آن‌ها منطقه ویژه اقتصادی محسوب می‌شوند. از میان ۹ منطقه ویژه کشور که تحت مدیریت سازمان شهرک‌های صنعتی اداره می‌شوند، لرستان بیشترین سهم را دارد و این یک فرصت ارزشمند برای استان است تا از ظرفیت آن در جهت جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی بهره ببرد.

محمدی افزود: شهرستان بروجرد صنعتی‌ترین شهرستان استان است و با وجود محدودیت اعتبارات عمرانی، تلاش کرده‌ایم منابع موجود را به بهترین شکل ممکن هزینه کنیم. در مجموع ۶۵۰ میلیارد تومان برای ۷۵ پروژه در شهرک‌های صنعتی لرستان تخصیص یافته که ۲۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به ۲۳ پروژه صنعتی بروجرد است.

او تأکید کرد: پیشرفت منطقه ویژه اقتصادی بروجرد حاصل پیگیری‌های مستمر و هم‌افزایی مسئولان محلی است که امروز نتیجه آن در قالب عملیات عمرانی و زیرساختی قابل مشاهده است.

یک دهه انتظار برای تحقق وعده توسعه

عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت:از مجلس هشتم تاکنون بیش از یک دهه تلاش برای فعال‌سازی منطقه ویژه اقتصادی بروجرد صورت گرفته است، اما در دولت سیزدهم و با دستور مستقیم ریاست فقید جمهور، شهید آیت‌الله رئیسی، این طرح به نتیجه رسید و مصوبه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را اخذ کرد.

وی افزود: از اواخر سال ۱۴۰۱ عملیات دیوارکشی و زیرسازی آغاز شد و امروز شاهد شکل‌گیری زیرساخت‌های اصلی هستیم. این منطقه می‌تواند به پیشران توسعه صنعتی لرستان و ایجاد اشتغال پایدار در بروجرد تبدیل شود.

گودرزی تصریح کرد: پست برق همجوار منطقه ویژه اقتصادی بروجرد زیرساخت تأمین برق را به‌طور کامل فراهم کرده و هم‌اکنون شرایط برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مهیاست

بروجرد در مسیر تبدیل‌شدن به قطب صنعتی کشور

در ادامه، قدرت‌الله ولدی، معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به محدودیت‌های فعلی منطقه گفت:با وجود زحمات فراوان مجموعه مدیریتی شهرستان و شرکت شهرک‌های صنعتی، وسعت فعلی منطقه ویژه بروجرد حدود ۶۸ هکتار است که پاسخگوی حجم تقاضا و ظرفیت صنعتی شهرستان نیست.

وی با مقایسه شرایط لرستان با سایر استان‌ها اظهار کرد:در بسیاری از استان‌ها، وسعت مناطق ویژه اقتصادی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هکتار است، در حالی‌که در لرستان هنوز به چنین ابعادی نرسیده‌ایم. با توجه به موقعیت صنعتی بروجرد، انتظار داریم با حمایت وزارت صمت و همراهی نماینده مردم شهرستان، وسعت این منطقه دست‌کم به ۳۰۰ یا ۴۰۰ هکتار افزایش یابد.

جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال پایدار

ولدی با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران از این پروژه افزود:سرمایه‌گذاران متعددی برای حضور در این منطقه اعلام آمادگی کرده‌اند، از جمله در حوزه گلخانه‌های صادرات‌محور. اما تحقق این هدف نیازمند گسترش زمین و تکمیل زیرساخت‌هاست. امیدواریم با تخصیص اعتبارات ملی و کمک دولت، بتوانیم این منطقه را به یکی از قطب‌های صنعتی و صادراتی کشور تبدیل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با ادامه همدلی و حمایت مسئولان ملی و استانی، بروجرد می‌تواند در دولت کنونی و آینده جایگاه واقعی خود را در عرصه صنعت و اشتغال پیدا کند.