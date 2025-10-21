باشگاه خبرنگاران جوان - نوع ادبیات آیت‌الله خامنه‌ای در مواجهه با اظهارات برنامه‌ریزی شده ترامپ درباره ایران به طرز عجیبی اثرگذار هست؛ حجم و تعداد کلمات رهبر ایران آن‌قدر درباره ترامپ طولانی نیست و حتی بسیاری از مواقع عملاً انبوهی از اظهارات او را نادیده می‌گیرد، اما هر چند وقت یکبار، حجم زیادی از سخنان و عملیات روانی او را در بزنگاه‌های حساس بی‌اعتبار می‌کند.

شاید بیش از هر زمانی این توانایی آیت‌الله خامنه‌ای در برابر ترامپ، در جنگ دوازده روزه ملموس شد. ترامپ در فضای سنگین ایام جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، فرصت مناسبی پیدا کرده بود که با عملیات روانی بر فضای روانی جامعه ایران اثر بگذارد. آیت‌الله خامنه‌ای در دومین فیلم خود در ایام جنگ ۱۲ روزه، سراغ ترامپ رفتند. آن جمله معروف «تهدید را به کسی بکنند که از تهدید آنها می‌ترسد.»، در آن مقطع تمام مجموع اقدامات، تهدیدات و عملیات روانی ترامپ را که پیش‌ازاین برای ترساندن ملت ایران آغاز کرده بود به‌نوعی صفر کردند و دور جدیدی از حوزه عملیات روانی کلان با ابتکار عمل ایران آغاز شد و با شلیک‌های مؤثر موشکی ایران تکمیل شد.

آیت‌الله خامنه‌ای در فیلم سوم خود نیز در ایام جنگ ۱۲ روزه، یقه ترامپ را رها نکردند. صراحت آن روز آیت‌الله خامنه‌ای در اعلام تبریک به مناسبت پیروزی ملت ایران به اسرائیل محدود نماند و ایشان پیروزی بر آمریکا را نیز به مردم ایران تبریک گفتند. ایشان در آن مقطع تردید‌های ایجاد شده درباره میزان موفقیت عملیات علیه تأسیسات هسته‌ای و مشارکت آمریکا در جنگ را افزایش دادند و تأکید کردند که آمریکا هیچ دستاوردی از جنگ نداشته است. ترامپ که آن موقع از زیر سؤال رفتن عملکردش در میان رسانه‌های آمریکایی در آن دوران برآشفته بود، از مؤثر ندیدن اقداماتش بر بیان آیت‌الله خامنه‌ای بیشتر احساس ناکامی و شکست روانی کرد. ترامپ بعد از این در دو مرحله تلاش کرد حتی از شجاعت ایران و قدرت موشک‌های آن به‌نوعی تمجید‌های داشته باشد ولی هیچ احساس به رسمیت شناختی از آثار عملیات نظامی و اقدامات آمریکا حتی در فرامتن کلمات رهبری ندید و این مسئله ویژه‌تر او را آشفته کرد.

سخنان اخیر رهبر انقلاب در دیدار قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی و المپیاد‌های علمی جهانی امتداد همان ادبیات پیروز و غلبه یافته بر فضای روانی و اظهارات رئیس‌جمهور قلدر آمریکا بود. بسیاری منتظر بودند که نوع موضع رهبر انقلاب را درباره تلاش‌های اخیر دیپلماتیک ترامپ درباره رژیم صهیونیستی ببینند ولی ایشان عملاً همه این تلاش‌ها را برای روحیه دادن به صهیونیست‌ها تقلیل دادند و با بیان اینک «به همین خیال باش!» نیز یکبار دیگر ادعا‌های ترامپ درباره ازبین‌بردن توانایی‌های هسته‌ای ایران به چالش کشیدند. حس و حالی که بازتاب بلافاصله این جملات در داخل و خارج از ایران ایجاد کرد، نشان می‌دهد که این ادبیات تا چه میزان هوشمندانه و اثرگذار بوده است. روند این چند ماه‌نشان می‌دهد که دست ترامپ برای آیت‌الله خامنه‌ای رو هست و رهبر ایران به‌خوبی از افکار عمومی ملتش در برابر ترامپ صیانت می‌کنند و روند عملیات روانی رئیس‌جمهور آمریکا را چنان متوقف می‌کنند که بر مراحل بعدی که تلاش برای زمینه‌سازی جهت اقدام عملی علیه مردم ایران هست، اثر بازدارندگی دارد.

منبع: کانال تلگرامی مهدی جهان‌تیغی