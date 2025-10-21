نوع ادبیات آیت‌الله خامنه‌ای در مواجهه با اظهارات برنامه‌ریزی شده ترامپ درباره ایران به طرز عجیبی اثرگذار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوع ادبیات  آیت‌الله خامنه‌ای در مواجهه با اظهارات برنامه‌ریزی شده ترامپ درباره ایران به طرز عجیبی اثرگذار هست؛ حجم و تعداد کلمات رهبر ایران آن‌قدر درباره ترامپ طولانی نیست و حتی بسیاری از مواقع عملاً انبوهی از اظهارات او را نادیده می‌گیرد، اما هر چند وقت یکبار، حجم زیادی از سخنان و عملیات روانی او را در بزنگاه‌های حساس بی‌اعتبار می‌کند.

شاید بیش از هر زمانی این توانایی آیت‌الله خامنه‌ای در برابر ترامپ، در جنگ دوازده روزه ملموس شد. ترامپ در فضای سنگین ایام جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، فرصت مناسبی پیدا کرده بود که با عملیات روانی بر فضای روانی جامعه ایران اثر بگذارد. آیت‌الله خامنه‌ای در دومین فیلم خود در ایام جنگ ۱۲ روزه، سراغ ترامپ رفتند. آن جمله معروف «تهدید را به کسی بکنند که از تهدید آنها می‌ترسد.»، در آن مقطع تمام مجموع اقدامات، تهدیدات و عملیات روانی ترامپ را که پیش‌ازاین برای ترساندن ملت ایران آغاز کرده بود به‌نوعی صفر کردند و دور جدیدی از حوزه عملیات روانی کلان با ابتکار عمل ایران آغاز شد و با شلیک‌های مؤثر موشکی ایران تکمیل شد.

آیت‌الله خامنه‌ای در فیلم سوم خود نیز در ایام جنگ ۱۲ روزه، یقه ترامپ را رها نکردند. صراحت آن روز آیت‌الله خامنه‌ای در اعلام تبریک به مناسبت پیروزی ملت ایران به اسرائیل محدود نماند و ایشان پیروزی بر آمریکا را نیز به مردم ایران تبریک گفتند. ایشان در آن مقطع تردید‌های ایجاد شده درباره میزان موفقیت عملیات علیه تأسیسات هسته‌ای و مشارکت آمریکا در جنگ را افزایش دادند و تأکید کردند که آمریکا هیچ دستاوردی از جنگ نداشته است. ترامپ که آن موقع از زیر سؤال رفتن عملکردش در میان رسانه‌های آمریکایی در آن دوران برآشفته بود، از مؤثر ندیدن اقداماتش بر بیان آیت‌الله خامنه‌ای بیشتر احساس ناکامی و شکست روانی کرد. ترامپ  بعد از این در دو مرحله تلاش کرد حتی از شجاعت ایران و قدرت موشک‌های آن به‌نوعی تمجید‌های داشته باشد ولی هیچ احساس به رسمیت شناختی از آثار عملیات نظامی و اقدامات آمریکا حتی در فرامتن کلمات رهبری ندید و این مسئله ویژه‌تر او را آشفته کرد.

سخنان اخیر رهبر انقلاب در دیدار قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی و المپیاد‌های علمی جهانی امتداد همان ادبیات پیروز و غلبه یافته بر فضای روانی و اظهارات رئیس‌جمهور قلدر آمریکا بود. بسیاری منتظر بودند که نوع موضع رهبر انقلاب را درباره تلاش‌های اخیر دیپلماتیک ترامپ درباره رژیم صهیونیستی ببینند ولی ایشان عملاً همه این تلاش‌ها را برای روحیه دادن به صهیونیست‌ها تقلیل دادند و با بیان اینک «به همین خیال باش!» نیز یکبار دیگر ادعا‌های ترامپ درباره ازبین‌بردن توانایی‌های هسته‌ای ایران به چالش کشیدند. حس و حالی که بازتاب بلافاصله این جملات در داخل و خارج از ایران ایجاد کرد، نشان می‌دهد که این ادبیات تا چه میزان هوشمندانه و اثرگذار بوده است. روند این چند ماه‌نشان می‌دهد که دست ترامپ برای آیت‌الله خامنه‌ای رو هست و رهبر ایران به‌خوبی از افکار عمومی ملتش در برابر ترامپ صیانت می‌کنند و روند عملیات روانی رئیس‌جمهور آمریکا را چنان متوقف می‌کنند که بر مراحل بعدی که تلاش برای زمینه‌سازی جهت اقدام عملی علیه مردم ایران هست، اثر بازدارندگی دارد.

Iran (Islamic Republic of)
محمدجواد
۱۵:۰۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
بنده در دنیای امروز هیچکس رو ندیدم اینقدر دقیق و پیش بینی شده دنیا را بنگرد و سخن از شیطان های امروزی رو به درستی بگوید جز حضرت آقا که خیلی مواقع مردم مارا از وجود دشمن ها و اتفاقات آگاه کرده است باید به وجودش ببالیم و خداروشکر کنیم که بزرگی حکیمانه رو داریم برای سلامتیشون صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
درود بر پسر فاطمه (ص)
۵
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
ایشان بسیار حساب شده معمولا اسمش رو به زبون نمیارند و از لفظ تحقیرآمیز (این) استفاده میکنن بر خلاف خیلیا که لفظ آقا رو در مورد این موجود بکار میبرن آخه کجای این دیوانه آقاست
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
هیچکس به اندازه رهبر با حکمت نتوانسته اند
شیطان رجیم را. بشناسند
و صددرصد صحیح
۷
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
تمام جملات آقا روی حساب است و هیچ یک از مسوولین توانایی ایشان در ادبیات راندارند. ایشان باعث افتخار ایران و جهان اسلام هستند .
۸
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی رجبی
۱۲:۳۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
ترامپ بیسواد کجا وایت الله خامنه ای کجا ایشان فقیه جامع وحکیمی فرزانه است در حالی که ترامپ معلوم نیست چقدر سواد دارد فقط یک فرد عادی است .انشاالله خداوند صحیح وسالم با دعای ملت ایران وازاده های جهان ایشان را برای جمهوری اسلامی حفظ کند
۷
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
آقای ما واقعا آقاست
ان شاءالله باشند تا ظهور
۶
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
آقا همیشه به روز است دمش گرم
۱۴
۴۳
پاسخ دادن
