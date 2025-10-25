باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- خرم‌آباد، شهری با چشمه‌ها و سراب‌های فراوان، سال‌هاست درگیر مشکل آب شرب پایدار است.

وجود منابع آبی زلال مانند سراب‌های گلستان، مطهری، کیو، گرداب سنگی و دارایی نتوانسته کمبود آب شرب را جبران کند.

تنش آبی در تابستان و آب گل‌آلود در فصول پرآب، چالشی است که شهروندان خرم‌آباد سال‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی، پروژه سد مخملکوه به‌عنوان طرحی راهبردی برای نجات شهر از بحران آب، اهمیت ویژه‌ای یافته است.

نورالدین درمنان،فرماندار شهرستان خرم‌آباد گفت:سد مخملکوه یکی از پروژه‌های حائز اهمیت در سند توسعه راهبردی لرستان محسوب می‌شود. به دلیل اهمیت موضوع، به طور مستمر از این پروژه پیشران بازدید داریم تا هم در جریان روند پیشرفت فیزیکی آن قرار بگیریم و هم به مردم آخرین وضعیت را اطلاع‌رسانی کنیم.

وی ادامه داد:اکنون این پروژه فعال است و بدنه آن ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. بر اساس صحبت‌هایی که شد، امیدواریم در سال آینده آماده آبگیری شود

فرماندار شهرستان خرم‌آباد افزود:تأمین آب شرب پایدار یکی از اولویت‌های ما برای مردم شهرستان است و امیدواریم که با شتاب بیشتری این پروژه نهایی شود و پس از سال‌های سال مردم خرم‌آباد از آب شرب پایدار بهره‌مند شوند.

درمنان همچنین در خصوص شبکه انتقال آب این سد به تصفیه‌خانه شهرستان خرم‌آباد توضیح داد:تأمین آب شرب پایدار از طریق این پروژه به‌گونه‌ای طراحی شده که با اجرای کامل سامانه‌های ورودی و خروجی سد و تونل‌های انتقال، آب شرب شهر خرم‌آباد به‌صورت ثقلی و پایدار تأمین خواهد شد و هزینه‌های سنگین پمپاژ و نگهداری حذف می‌شود.

عملیات اجرایی سد مخملکوه از سال ۱۳۸۲ آغاز شده و هدف اصلی آن تأمین ۵۵ میلیون مترمکعب آب شرب و ۵ میلیون مترمکعب آب صنعتی برای شهر خرم‌آباد است.

این سد از نوع سنگ‌ریزه‌ای با هسته رسی بوده و ۵۳ متر ارتفاع دارد. حجم مخزن آن ۳۶ میلیون مترمکعب و حجم تنظیم سالانه‌اش ۶۰ میلیون مترمکعب اعلام شده است.

سد مخملکوه در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۸ و در سفر «رضا اردکانیان» وزیر وقت نیرو به لرستان کلنگ‌زنی رسمی شد و اکنون به‌عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی در دستور کار دولت قرار دارد.