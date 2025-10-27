مدیراجرایی سندیکای چای گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال تولید چای حداکثر به ۲۲ هزارتن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - صادق حسنی مدیراجرایی سندیکای چای از کاهش تولید چای خبر داد و گفت: امسال پیش بینی می شود که تولید چای به کمتر از ۲۲ هزارتن برسد که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ تن کاهش خواهیم داشت‌.

به گفته وی، بنابر آمار در ۶ ماهه امسال ۲۷.۱ هزارتن چای با ارزش ۱۵۶.۴ میلیون دلار وارد شده که نسبت به مشابه سال قبل حدود ۷ درصد کاهش داشته است.

حسنی ادامه داد: براساس اعلام وزارت جهاد تا پایان سال ۴۵ تا ۵۰ هزارتن چای باید وارد شود.

مدیراجرایی سندیکای چای با بیان اینکه افزایش تقاضا برای مصرف قهوه و نوسان قیمت محصولات منجر به مصرف بهینه چای شده است، افزود: با توجه به شرایط عرضه و تقاضا، بازار چای در ثبات به سر می برد.

وی حداکثر قیمت هرکیلو چای برای مصرف کننده را ۴۵۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: چای سرگل چین اول بهاره است که ۳ درصد از تولید را تشکیل می دهد، گفتنی است قیمت هرکیلو چای تجاری ۷۰ تا ۲۵۰ هزارتومان است.

برچسب ها: تولید چای ، قیمت چای ، برگ سبز چای
