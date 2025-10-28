باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست وزارت بهداشت حکومت طالبان به دعوت رسمی وزیر بهداشت عربستان سعودی،در رأس یک هیأت رسمی عازم ریاض شده است. این سفر با هدف تقویت همکاریهای دوجانبه در حوزه سلامت، تبادل تجربیات و هماهنگیهای مشترک میان دو کشور انجام شده است.
بر اساس گزارش خبرنامه وزارت بهداشت طالبان، جلالی در جریان این سفر با وزیر بهداشت عربستان، نمایندگان بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس، مسئولان مؤسسه بینالمللی ایمرو و نمایندگان بنیاد خیریه شاه سلمان به صورت جداگانه دیدار و گفتگو خواهد کرد.
همچنین برنامه ریزی شده که سرپرست وزارت بهداشت طالبان در هشتمین نمایشگاه بینالمللی سلامت عربستان شرکت کند. این رویداد با حضور متخصصان حوزه سلامت از کشورهای مختلف، نمایندگان نهادهای خیریه و اعضای سازمانهای بینالمللی برگزار میشود.
این سفر در شرایطی صورت میگیرد که نظام سلامت افغانستان با چالشهای جدی از جمله کمبود زیرساختهای درمانی، کاهش بودجههای بینالمللی، مهاجرت کادر درمان و محدودیتهای سیاسی مواجه است. کارشناسان معتقدند اگرچه همکاریهای بینالمللی میتواند بخشی از خلأ موجود را جبران کند، اما بدون اصلاحات ساختاری و تضمین پایداری منابع، بهبود واقعی در چشمانداز سلامت افغانستان دور از دسترس خواهد بود.