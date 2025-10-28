باشگاه خبرنگاران جوان - شِین کاپلان (۲۷ ساله، نیویورکی) بهعنوان نخستین میلیاردر بزرگ نسل Z شناخته میشود. او بنیانگذار پلیمارکت است؛ پلتفرمی که در سال ۲۰۲۰ تأسیس شد و به کاربران اجازه میدهد روی وقوع یا عدم وقوع رویدادهای واقعی شرطبندی کنند — از انتخابات گرفته تا مسائل اجتماعی و فرهنگی. پلیمارکت بر پایه فناوری بلاکچین فعالیت میکند و نتایج پیشبینیها را بهصورت زنده نمایش میدهد. کاپلان معتقد است این سیستم تصویر واقعیتر و بیطرفتری از واقعیت ارائه میدهد، زیرا برآیند هزاران دیدگاه فردی است، نه تحلیل رسانههای جانبدار.
در سال ۲۰۲۵، پس از سرمایهگذاری ۲ میلیارد دلاری شرکت مالک بورس نیویورک، ارزش پلیمارکت به حدود ۸ میلیارد دلار رسید. پیشتر نیز سرمایهگذارانی مانند پیتر تیل و حتی دونالد ترامپ جونیور از طریق صندوقهای مختلف در این پروژه مشارکت داشتند.
کاپلان در محله اعیاننشین وست ساید نیویورک بزرگ شد. او از نوجوانی به فناوری و اقتصاد علاقهمند بود و در سن ۱۵ سالگی در عرضه اولیه اتریوم شرکت کرد. او تحصیلاتش در دانشگاه نیویورک را نیمهتمام رها کرد تا ایدههای کارآفرینانه خود را دنبال کند. نخستین پروژهاش «TokenUnion» بود، پلتفرمی برای پاداشدهی به کاربران رمزارز.
ایده پلیمارکت در سال ۲۰۲۰ و در دوران قرنطینه کرونا شکل گرفت، زمانی که او از حمام آپارتمانش بهعنوان دفتر کار استفاده میکرد. الهامش از نظریات رابین هنسن (پیشگام بازارهای پیشبینی) و فریدریش هایک درباره کارآمدی سیستمهای غیرمتمرکز بود.
اما مسیر موفقیتش بدون حاشیه نبود. در سال ۲۰۲۲، کمیسیون معاملات آتی ایالات متحده (CFTC) پلیمارکت را به دلیل فعالیت بدون مجوز ۱.۴ میلیون دلار جریمه کرد و دسترسی کاربران آمریکایی را مسدود ساخت. با این حال، کاپلان با پذیرش توافق، شرکت را بهصورت بینالمللی گسترش داد و با جذب بیش از ۷۰ میلیون دلار سرمایه جدید در سال ۲۰۲۳، فعالیت خود را ادامه داد.
نقطه عطف شرکت در سال ۲۰۲۴ بود، زمانی که پلیمارکت بهدقت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات را پیشبینی کرد. مدت کوتاهی بعد، افبیآی آپارتمان کاپلان را بهاتهام نقض محدودیتها تفتیش کرد. او این اقدام را “انتقام سیاسی” دولت بایدن دانست. با بازگشت ترامپ به قدرت، فشارهای نظارتی کاهش یافت و شرکت توانست با خرید QCEX (دارای مجوز CFTC) دوباره به بازار آمریکا بازگردد.
کاپلان اکنون بهعنوان نماد جدید کارآفرینی دیجیتال در نسل Z مطرح است؛ فردی جاهطلب که توانسته از سرعت، شور و رویکرد بیپروای نسلش برای تبدیلشدن به یکی از جوانترین میلیاردرهای خودساخته جهان بهره ببرد.
منبع: دیروزبان