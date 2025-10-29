باشگاه خبرنگاران جوان - پکن از روز ۲۵ اکتبر قانون جدیدی را برای کنترل و نظارت بر محتوای تولید شده در فضای مجازی به اجرا گذاشته است که توانایی اظهارنظر در حوزههای خاص را به شکل قابل توجهی محدود میکند. دولت و حامیان میگویند این قانون در جلوگیری از انتشار محتوای نادرست و شایعهپراکنی موثر است. براساس قانون جدید، تنها افرادی که دارای مدرک یا مجوز رسمی در حوزههای تخصصی مانند پزشکی، حقوق، آموزش و امور مالی هستند، اجازه دارند درباره این موضوعات در فضای مجازی محتوا منتشر کنند.
اداره فضای مجازی چین (CAC) هدف از اجرای این قانون را مقابله با انتشار اطلاعات نادرست و حفاظت از کاربران در برابر توصیههای گمراهکننده اعلام کرده است. با این حال، منتقدان میگویند این قانون میتواند آزادی بیان و خلاقیت را در فضای دیجیتال چین به شدت محدود کند.
پلتفرمهایی مانند Douyin (نسخه چینی تیکتاک)، Bilibili و Weibo موظفاند مدارک تحصیلی یا حرفهای تولیدکنندگان محتوا را تایید کنند و در صورت انتشار محتوای تخصصی، منابع و توضیحات لازم را درج نمایند. به عنوان نمونه، اینفلوئنسرها باید بهوضوح اعلام کنند چه زمانی از نتایج تحقیقات علمی استفاده کردهاند یا چه بخشی از محتوای آنها توسط هوش مصنوعی تولید شده است. قانون همچنین تبلیغ پنهان محصولات پزشکی، مکملهای غذایی و مواد بهداشتی را ممنوع کرده تا مانع از ترویج تجاریسازی در قالب ویدیوهای آموزشی شود.
با وجود اهداف اعلامشده، کارشناسان نگراناند که این قانون به ابزاری برای سانسور و کنترل گفتوگوهای عمومی تبدیل شود. به گفته منتقدان، تعریف «تخصص» میتواند آنقدر محدود باشد که تنها افراد مورد تایید دولت مجاز به اظهارنظر در موضوعات حساس شوند.
وبسایت مینت گزارش داده که حامیان این قانون معتقدند اجرای آن باعث افزایش دقت و کیفیت محتوای منتشرشده در موضوعات مهم خواهد شد و از انتشار گسترده اطلاعات نادرست توسط افراد فاقد صلاحیت جلوگیری میکند.
رشد فرهنگ اینفلوئنسری در سالهای اخیر باعث شده تا شبکههای اجتماعی به یکی از منابع اصل دریافت اطلاعات برای بسیاری از کاربران تبدیل شوند و میلیونها کاربر چینی نیز همانند دیگر بخشهای جهان در بسیاری از موارد اطلاعات و توصیههای خود را از پلتفرمهای آنلاین و اینفلوئنسرهای فعال در آن دریافت میکنند. پکن با قانون جدید خود در تلاش است تا با مقررات سختگیرانهتر، مرز میان «تخصص» و «تاثیرگذاری» را بازتعریف کند.
تزریق سرمایه عظیم به اکوسیستم اینفلوئنسری باعث نگرانی بسیاری درمورد سوگیری در محتوای آنلاین شده است و گرچه بسیاری راهحل مقابله با اطلاعات نادرست را افزایش سواد رسانهای و تولید محتوای با کیفیت برای مقابله با محتوای نادرست و بیکیفیت میدانند اما برندها و فعالان اقتصادی نیز در بسیاری از موارد بدون شفافسازی از اینفلوئنسرها برای تبلیغات پنهان استفاده میکنند.
دولت چین با محدود کردن تبلیغات پنهان در بخش پزشکی و محصولات غذایی و بهداشتی به سراغ این بخش از تبلیغات نیز رفته و حالا برندها دیگر نمیتوانند بدون شفافسازی در این زمینه به تبلیغات بپردازند. اینفلوئنسرها همچنین باید درمورد منابع خود در موضوعات حساس شفافسازی انجام دهند و در صورت تخلف ممکن است با جریمهای تا سرحد ۱۰۰ هزار یوان یا حدود ۱۴ هزار دلار مواجه شوند.
همچنین پلتفرمهای شبکه اجتماعی نیز در صورت نقش و با توجه به شدت آن برای تعلیق موقت حساب کاربری یا حذف کامل آن در موارد تخطی جدی اقدام کنند. این قانون علاوه بر چهرههای آنلاین، مسئولیتی را نیز متوجه پلتفرمها میداند زیرا شبکههای اجتماعی چین باید محتوای منتشر شده را زیر نظر داشته باشند و همچنین اصالت مدارک تولید کنندگان محتوا را تایید کنند.
