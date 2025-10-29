باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از مواد غذایی آلرژی زا در میان کودکان بادام زمینی است که می‌تواند حتی بدترین نوع آلرژی را در افراد ایجاد کند و زندگی فرد را به خطر بیاندازد. اما جالب است بدانید جدیدترین تحقیقات نشانگر آن است که می‌توان با خوراندن بادام زمینی به کودکان خطر ابتلا به آلرژی به این آجیل را در آنان کاهش داد.

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تغذیه نوزادان با محصولات بادام زمینی، خطر ابتلا به آلرژی به بادام زمینی را کاهش می‌دهد. بر اساس نتایج این مطالعه، تغذیه نوزادان با محصولات بادام زمینی با ۴۳ درصد کاهش ارتباط با ابتلا به آلرژی به بادام زمینی مرتبط بوده است.

محققان در جریان این مطالعه پرونده‌های پزشکی حدود ۱۲۰ هزار کودک زیر ۳ سال را تجزیه و تحلیل کردند و گروه‌هایی از کودکان را قبل و بعد از دستورالعمل‌ها و توصیه‌های مختلف که تغییر کرده بودند، مقایسه کردند. این یافته‌ها تقریبا یک دهه پس از آن منتشر شد که دستورالعمل‌ها والدین و مراقبان را به معرفی زودهنگام غذاهای حاوی بادام زمینی در رژیم غذایی نوزادان تشویق می‌کردند.

برای دهه‌ها، متخصصان پزشکی توصیه می‌کردند که برای معرفی بادام زمینی به کودکان تا ۳ سالگی صبر کنید. اما این توصیه پس از مطالعه‌ای که با عنوان «یادگیری زودهنگام درباره آلرژی به بادام زمینی» در سال ۲۰۱۵ انجام گرفت، تغییر کرد، نتایج این مطالعه نشان داد اگر به کودکان از ۴ ماهگی اجازه داده شود بادام زمینی را زودتر امتحان کنند، خطر ابتلا به آلرژی در آن‌ها کاهش می‌یابد.

دیوید هیل، متخصص آلرژی در بیمارستان کودکان فیلادلفیا و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت: به نظر می‌رسد این تلاش بزرگ در حوزه سلامت عمومی در زمینه آلرژی‌های غذایی مؤثر بوده است. از هر ۳۰۰ کودک مبتلا به آلرژی غذایی، حداقل یک نفر از ابتلا به آلرژی به بادام زمینی در امان می‌ماند. البته بسیاری از کارشناسان با احتیاط با نتایج این تحقیق برخورد کرده‌ و گفته‌اند که آلرژن‌ها و علل آن‌ها هنوز نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

چگونه بادام زمینی را به کودک معرفی کنیم؟

موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا به والدین توصیه می‌کند که برای آشنایی کودکان با مصرف بادام زمینی با مقدار کمی غذای حاوی بادام زمینی رقیق شده شروع کنند، سپس ۱۰ دقیقه صبر کنند تا واکنش آلرژیک را بررسی کنند. برخی از ارائه دهندگان خدمات پزشکی گزینه‌هایی مانند کره بادام زمینی رقیق شده با شیر مادر یا شیر خشک یا پوره شده در غذایی که فرزندتان از قبل می‌خورد، یا یک میان وعده ذرت پف کرده تهیه شده با بادام زمینی را توصیه می‌کنند.

متخصصان اطفال همچنین می‌گویند نوزادان باید قبل از معرفی آلرژن، به نقاط عطف رشدی خود رسیده باشند، از جمله اینکه باید بتوانند سر خود را بالا نگه دارند و کنترل حرکتی دهانی خوبی داشته باشند.

زکری روبین، متخصص آلرژی کودکان در شیکاگو، گفت: اگر آن‌ها از نظر رشدی آماده باشند، زمان شروع معرفی غذاهای حساسیت‌زا مانند بادام زمینی است. نوزادان مبتلا به اگزما در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به آلرژی غذایی هستند، بنابراین برخی ممکن است از معرفی زودهنگام تحت نظر متخصص اطفال بهره‌مند شوند.

روبین گفت: سیستم ایمنی در اوایل شکل‌پذیر است و سپس سخت می‌شود. اگر نوزادی دارید که در معرض خطر ابتلا به آلرژی غذایی است و زودتر مداخله کنید، ممکن است بتوانید از ابتلا به آلرژی غذایی جلوگیری کنید، اما این صد در صد نیست.

کارشناسان می‌گویند وقتی کودکی آلرژی غذایی دارد، نه تنها عوارض جسمی، بلکه عوارض روانی نیز به همراه دارد. مطالعات نشان داده است که کودکان مبتلا به آلرژی غذایی در مقایسه با همسالان خود که آلرژی ندارند، بیشتر در معرض اضطراب و کاهش کیفیت زندگی هستند.

منبع: همشهری آنلاین