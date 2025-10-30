باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر ناتالیا زولوتاروا، متخصص قلب و عروق در روسیه خاطرنشان میکند که کمبود خواب بر سلامت قلب و عروق تأثیر منفی میگذارد.
او توضیح داد که بدن در طول خواب از چندین مرحله عبور میکند، که مهمترین آنها خواب موج آهسته و خواب موج سریع است. او تأکید کرد که مراحل موج آهسته، به ویژه، بسیار مهم هستند، زیرا به بدن کمک میکنند تا قدرت بدنی خود را بازیابی کند، ضربان قلب را کاهش دهد، فشار خون را تنظیم کند، تولید هورمون را تحریک کند و بافتها را بازسازی کند.
او افزود: وقتی فردی از کمبود خواب منظم رنج میبرد، متابولیسم و تعادل هورمونی مختل میشود که میتواند منجر به فشار خون بالا و افزایش سطح سیتوکینهای التهابی شود و در نتیجه خطر تصلب شرایین و بیماری ایسکمیک قلب را افزایش میدهد.
او همچنین توضیح داد که کمبود خواب عمیق بر تولید هورمونهای گرلین و لپتین که گرسنگی و سیری را تنظیم میکنند، تأثیر میگذارد و خطر افزایش وزن، سندرم متابولیک و اختلال در متابولیسم گلوکز را افزایش میدهد.
او افزود که آپنه خواب ترشح آدرنالین را افزایش میدهد و قلب را در معرض خطر بیماریهایی مانند فشار خون بالا، ضربان قلب نامنظم، سکته مغزی و انفارکتوس میوکارد قرار میدهد.
برای بهبود کیفیت خواب و کاهش فشار بر قلب، این پزشک توصیه میکند چند قانون ساده را رعایت کنید:
از نوشیدن قهوه، الکل و سیگار کشیدن قبل از خواب خودداری کنید.
دو تا دو ساعت و نیم قبل از خواب شام بخورید.
دو ساعت قبل از خواب از دستگاههای الکترونیکی استفاده نکنید.
دمای اتاق را خنک و راحت نگه دارید و در صورت نیاز از دستگاه مرطوبکننده هوا استفاده کنید.
او تأکید کرد: «خواب سالم فقط استراحت نیست؛ بلکه یک عامل حیاتی در طول عمر و سلامت قلب است، زیرا به تنظیم فشار خون، تقویت ایمنی و بهبود خلق و خو و عملکرد شناختی کمک میکند. بنابراین، توجه به کیفیت خواب باید بخشی از پیشگیری از بیماریهای قلبی و سایر بیماریها باشد. از همه مهمتر، مشکلات مزمن خواب نباید نادیده گرفته شود. اگر فردی صبحها احساس خستگی میکند، در به خواب رفتن مشکل دارد یا نیمهشب از خواب بیدار میشود، میتواند نشانه اختلال خواب باشد و در این صورت، باید بدون تأخیر با پزشک مشورت شود.»
منبع: gazeta.press