باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از کشورها به دلایل مختلف طلا ذخیره می‌کنند و ذخایر طلا به عنوان پایه و اساس ثبات مالی یک کشور عمل کرده و دارایی ملموسی را فراهم می‌کند که می‌تواند برای پشتیبانی از ارز آن استفاده شود. در مواقع عدم قطعیت اقتصادی، ذخایر طلا می‌تواند به تقویت اعتماد به سیستم پولی کشور و حفظ ارزش آن کمک کند.

ذخایر طلا، مقدار طلایی است که بانک مرکزی یک کشور یا دولت به عنوان دارایی مالی، نگهداری می‌کند.

این ذخایر می‌توانند به عنوان نوعی تثبیت ارز عمل و در مواقع عدم قطعیت اقتصادی امنیت ایجاد کنند. بنابراین این سیستم، ارزش پول یک کشور را به مقدار ثابتی از طلا گره می‌زد و کشورها را ملزم می‌کند تا ذخایر طلای زیادی را برای پشتیبانی از عرضه پول خود نگهداری کنند.

به‌عنوان مثال، آمریکا در اواخر قرن نوزدهم جمع‌آوری ذخایر طلای قابل توجهی را آغاز کرد. با قانون ذخایر طلای سال ۱۹۳۴، مالکیت طلا از اشخاص خصوصی به خزانه‌داری آمریکا منتقل شد و ذخایر این کشور را به طور قابل توجهی افزایش داد. طبق گزارش شورای جهانی طلا، آمریکا بزرگترین ذخایر طلا را دارد که تقریبا برابر با مجموع ذخایر فرانسه، ایتالیا و آلمان است.

فهرست کشورها با بیشترین ذخایر طلا

این داده‌ها از آخرین گزارش‌های شورای جهانی طلا گردآوری شده است و نشان می‌دهد، این کشورها مقدار قابل توجهی طلا را به عنوان بخشی از ذخایر ملی خود در اختیار دارند که می‌تواند بر بازارهای مالی جهانی تاثیر بگذارند.

آمریکا

آمریکا با ۸۱۳۳ تن، بزرگترین ذخایر طلای جهان را در اختیار دارد و این انباشت عظیم عمدتا به دلیل نقش تاریخی آن در سیستم پولی جهانی است. به طور خاص، توافق «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴، دلار را به طلا متصل و آن را به ارز اصلی تبدیل کرد به همین دلیل، بیشتر طلای جهان به دلیل مازاد تجاری و برای پشتیبانی از ارزش دلار به آمریکا سرازیر شده است.

آلمان

آلمان، دومین ذخایر بزرگ طلا را در اختیار دارد که در مجموع ۳۳۵۰ تن است. این کشور پس از جنگ جهانی دوم در طول «معجزه اقتصادی» خود به سرعت این ذخایر را افزایش داد. این انباشت، تلاشی عمدی برای ایجاد اعتبار مارک (دویچه مارک) بود و به ایجاد اعتماد به اقتصاد آلمان به عنوان قدرت جهانی قوی و پایدار کمک کرد. طلا همچنان بخش کلیدی دارایی‌های ذخیره آلمان برای امنیت و تنوع‌بخشی است.

ایتالیا

ایتالیا، سومین ذخایر بزرگ طلا را در اختیار دارد که در مجموع ۲۴۵۲ تن است. مشابه سایر کشورهای اروپای غربی، بخش قابل توجهی از طلای ایتالیا در دوران پس از جنگ جهانی دوم انباشته شده است. این دوره شاهد سیستم نرخ ارز ثابت بود که ملت‌ها را ملزم به نگهداری طلا برای حفظ ارزش ارزهای خود می‌کرد. دارایی‌های بزرگ طلا به عنوان دارایی ملی در نظر گرفته می‌شود و سپر حیاتی در برابر بحران‌های مالی و بی‌ثباتی فراهم می‌کند.

فرانسه

فرانسه، چهارمین ذخایر بزرگ طلا را در اختیار دارد که بالغ بر ۲۴۳۷ تن است. بخش عمده‌ای از این طلا در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، در طول سیستم «برتون وودز» انباشته شد. تاکید زیاد بر نگهداری طلا به جای دلار آمریکا بخشی از سیاست ملی فرانسه است. این ذخایر به موقعیت مالی فرانسه اطمینان می‌دهد و بخش مهمی از ترازنامه بانک مرکزی آن است.

چین

چین، ذخایر رسمی طلای ۲۲۹۹ تنی خود را حفظ کرده است، تحلیلگران معتقدند که دارایی‌های واقعی چین ممکن است به دلیل پنهان‌کاری دولتی، بیشتر نیز باشد. چین، بزرگترین تولیدکننده طلا در جهان و خریدار عمده طلا است. این کشور به عنوان بخشی از برنامه بلندمدت برای تنوع بخشیدن به ذخایر عظیم ارزی خود، به‌طور فعال در حال جمع‌آوری طلا است. این اقدام استراتژیک و هدف آن کاهش وابستگی به دلار آمریکا و افزایش جایگاه بین‌المللی یوان است.

هند

بانک مرکزی هند در مجموع ۸۸۰ تن ذخایر طلا دارد و به طور مداوم به ذخایر طلای خود افزوده است. طلا در فرهنگ و اقتصاد هند بسیار ارزشمند است. بانک مرکزی هند از طلا برای تنوع بخشیدن به ذخایر خود استفاده می‌کند و به عنوان شبکه ایمنی حیاتی در طول بحران‌های اقتصادی یا دوره‌های استرس در بازارهای جهانی عمل کرده است.

ژاپن

ژاپن، ۸۴۶ تن ذخایر طلا دارد و به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان، ذخایر آن قابل توجه محسوب می‌شود اما در درجه اول برای تثبیت ارز و اقتصاد خود ساخته شده است. ژاپن از طلا به عنوان دارایی امن سنتی برای تنوع بخشیدن به دارایی‌های ارزی خود استفاده می‌کند و ذخیره طلا ژاپن، لایه‌ای از امنیت را در برابر نوسانات و عدم قطعیت مالی جهانی فراهم می‌کند.

نتیجه‌گیری

طبق گزارش شورای جهانی طلا، آمریکا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵، با داشتن تقریبا ۸۱۳۳.۵ تن طلا، بزرگترین ذخایر طلای جهان را در اختیار دارد. پس از آمریکا، آلمان، ایتالیا و فرانسه در میان کشورهای برتر با ذخایر طلای قابل توجه قرار دارند که جایگاه اقتصادی آنها در مقیاس جهانی را بیشتر تثبیت می‌کند.

سایت جگرانجوش گزارش کرد، کشورهای ترکیه (۶۳۴.۷۶ تن)، لهستان (۵۱۵.۴۷)، انگلستان (۳۱۰.۲۹ تن)، اسپانیا (۲۸۱.۵۸ تن)، تایلند (۲۳۴.۵۲ تن)، سنگاپور (۲۰۴.۱۵ تن)، الجزایر (۱۷۳.۵۶ تن)، لیبی (۱۴۶.۶۵ تن) به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

منبع: ایسنا