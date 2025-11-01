باشگاه خبرنگاران جوان - اسناد وزارت دادگستری آمریکا (FARA) نشان میدهد وزارت خارجه اسرائیل سه شرکت آمریکایی به نامهای Bridges Partners، Show Faith by Works و Clock Tower X را برای بازسازی وجهه خود در آمریکا استخدام کرده است. هدف اصلی این قراردادها، بازگرداندن حمایت افکار عمومی، بهویژه میان مسیحیان انجیلی و راستگرایان جوان آمریکاست.
پروژه تبلیغاتی مذهبی با تکنیک «ژئوفنسینگ»
شرکت Show Faith by Works با بودجه ۳.۲ میلیون دلاری مأمور اجرای بزرگترین کمپین هدفگذاری دیجیتال در کلیساهای آمریکا شده است. این پروژه با استفاده از فناوری ژئوفنسینگ، پیامهای تبلیغاتی طرفدار اسرائیل را به موبایل افراد در دانشگاهها و کلیساهای مسیحی ارسال میکند. همچنین، نمایش سیاری به نام «تجربه ۱۰/۷» طراحی شده که حمله ۷ اکتبر را با واقعیت مجازی برای مسیحیان بازسازی میکند تا همدلی آنان با اسرائیل را برانگیزد.
دستکاری دادههای آنلاین و مدلهای هوش مصنوعی
شرکت Clock Tower X (به رهبری برد پارسکیل، مشاور سابق ترامپ) مأموریت دارد تا از طریق شبکههای اجتماعی و حتی پلتفرمهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT، Gemini و Grok به نفع اسرائیل روایتسازی کند. هدف این است که با تولید انبوه محتوای همسو، فضای دادههای آنلاین را «آلوده» کرده و خروجی مدلهای هوش مصنوعی را به نفع اسرائیل منحرف کند — پدیدهای که کارشناسان آن را «RAG poisoning» مینامند.
پویش پنهان با اینفلوئنسرهای آمریکایی
شرکت Bridges Partners بین ۱۴ تا ۱۸ اینفلوئنسر آمریکایی را استخدام کرده تا بدون افشای هویتشان پستهای حمایتی از اسرائیل منتشر کنند. طبق اسناد منتشرشده، هر پست حدود ۷۰۰۰ دلار هزینه دارد. افشای این مبلغ موجب شکلگیری موجی از انتقاد و تمسخر در فضای مجازی شده است.
اهداف نهایی این پروژه تبلیغاتی
اسرائیل میکوشد برداشت افکار عمومی در آمریکا از جنگ غزه را تغییر دهد و جنایتهای خود را در قالب «دفاع از خود» بازنمایی کند. کارشناسان میگویند حتی اگر این حجم داده مصنوعی موفق به پنهانکردن واقعیت نشود، میتواند ابهام و «دوطرفه بودن» درک عمومی از نسلکشی را القا کند.
منبع: کانال تلگرامی روندنگار بینالملل