آیین کلنگ‌زنی احداث خط لوله فرآورده نفت‌گاز از لوله اصلی مسیر خطوط انتقال عملیات منطقه سیرجان به رفسنجان، برای تامین سوخت نیروگاه برق سمنگان سیرجان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عزت آبادی- بمناسبت هفته پدافند غیرعامل، آیین کلنگ‌زنی احداث خط لوله فرآورده نفت‌گاز از لوله اصلی مسیر خطوط انتقال عملیات منطقه سیرجان به رفسنجان، جهت تامین سوخت نیروگاه برق سمنگان سیرجان، با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان، فرماندار سیرجان و جمعی از مدیران پروژه برگزار شد.

سید رحیم رضوی‌نسب در این مراسم گفت: احداث این خط لوله با هدف تأمین پایدار سوخت نیروگاه برق سمنگان سیرجان و در راستای ارتقای سطح ایمنی و پدافند غیرعامل در بخش انرژی شهرستان اجرا می‌شود.

فرماندار سیرجان افزود: این خط لوله به طول ۲۷۰۰ متر اجرا خواهد شد و عملیات انتقال سوخت از طریق مسیر‌هایی انجام می‌گیرد که کمترین خسارت زیست‌محیطی و بالاترین سطح ایمنی و امنیت ممکن را فراهم می‌سازد.

