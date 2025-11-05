به گفته مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان برداشت زعفران از سطح زیر کشت ۱۳۶۰هکتار در مناطق مختلف آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان-عسکرپور- سالاری با اشاره به اینکه بیش از به ۳هزار سال است که زعفران به عنوان یک گیاه داروئی، چاشنی، عطر دهنده و رنگ دهنده مورد استفاده مردم ایران می‌باشد، گفت:، این محصول به عنوان یکی از اقلام صادراتی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: زعفران گرانبهاترین محصول کشاورزی جهان و مهمترین محصول صادراتی داروئی ایران است.

به گفته سالاری این گیاه از جمله کم مصرف‌ترین گیاهان در زمینه مصرف آب است.



وی بیان داشت: سودآوری بالا، مصرف کم آب، دارویی بودن محصول، سازگاری بالا در مناطق خشک کویری، زمان و فعالیت کم برای کاشت، برگشت سرمایه در کوتاهترین زمان و صادراتی بودن از جمله مزایای طلای سرخ است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استتن کرمان اظهار داشت:برداشت این محصول در مناطق مختلف زعفران خیز استان کرمان از اواخر مهر ماه آغاز و تا اوایل آذر ماه ادامه خواهد داشت.

سالاری گفت: استان کرمان با سطح زیر کشت ۱۳۶۰ هکتار و میزان تولید ۵.۹ تن در جایگاه چهارم کشت زعفران در کشور قرار دارد و همچنان با پیگیری‌های انجام شده و استقبال کشاورزان سخت کوش در حال گسترش است.

وی افزود:شهرستان زرند با سطح زیر کشت ۴۵۰ هکتار و تولید قریب به ۲ تن، رتبه اول محصول فوق را در استان کرمان به خود اختصاص داده است.

سالاری بیان داشت: شهرستان‌های کوهبنان، شهربابک، سیرجان و کرمان به ترتیب در رتبه‌های بعدی کشت و تولید زعفران قرار می‌گیرند.

وی افزود:کشت زعفران در استان کرمان به منظور جایگزینی برای پسته و دیگر محصولات پر آب بر، در حال افزایش است و تا کنون سطح زیر کشت این محصول در استان کرمان افزایش قابل توجهی داشته است.



