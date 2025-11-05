فرمانده انتظامی بافت از دستگیری عامل ۲ میلیارد کلاهبرداری از افراد سالخورده در بافت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ سرهنگ  آرامون گفت: متعاقب اعلام اهالی و دهیاران چند روستای حومه شهرستان، مبنی بر اینکه فردی ناشناس با سخنان فریبنده و جلب اعتماد افراد سالخورده مبنی بر کمک به فرزند بیمارش، از افراد مسن درخواست کمک کرده و با دریافت کارت و رمز آنان اقدام به برداشت ۲ میلیارد ریال از حساب‌ها کرده که ماموران پلیس آگاهی وی را دستگیر کردند.

 فرمانده انتظامی بافت با اشاره به اینکه این فرد کلاهبردار، تحت تعقیب پلیس استان فارس نیز می‌باشد، افزود: متهم روانه زندان شد و پیجویی‌های پلیس برای شناسایی همه شاکیان این پرونده و بازگشت مبالغ کلاهبرداری شده به آنان ادامه دارد.

منبع: پلیس کرمان 

