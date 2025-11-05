به گفته رئیس اورژانس کرمان، واژگونی پژو ۴۰۵ در محور ارزوئیه به بافت (محدوده روستای خسرو آباد)، ۵ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان _  خادمی پور گفت: ساعت  ۱۷ و ۴۹ دقیقه چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه، واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور ارزوئیه به بافت گزارش شد که فورا ۲ تیم فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه ۵ مصدوم بر جای گذاشت که شامل یک مَرد،۲ زن و ۲ کودک در رده سنی ۳تا ۴۱ سال است که بعد از رهاسازی و اقدامات درمانی مناسب، از سوی تیم‌های فوریت‌های پزشکی به بیمارستان امام حسین (ع) ارزوئیه منتقل شدند.

رئیس اورژانس کرمان تصریح کرد: حال عمومی تمامی مصدومان این حادثه مساعد است.

منبع: اورژانس کرمان 
 

برچسب ها: حادثه رانندگی ، مصدوم شدن
خبرهای مرتبط
مرگ دلخراش پدر و دختر زرندی
۵ کشته و ۱۱ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای محور فهرج- بم
امام جمعه فهرج درگذشت  
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روایت «باران جانی» از لحظه طلایی شدن در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵
پاییز تلخ نوجوانی آرش: از رنج بی‌پناهی در خانه تا آرزوی پلیس شدن
این بار سالخورده ها طعمه کلاهبرداری شدند
۲ کشته و مصدوم در برخورد ۲ موتورسیکلت در رفسنجان
ممنوعیت حمل و نقل دام زنده و کود دام بدون گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای
مانور اطفای حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی شهرستان کرمان برگزار شد
برداشت زعفران (طلای سرخ کویر) در دیار کریمان/ اختصاص رتبه چهارم به کشت زعفران استان کرمان
عامل کلاهبرداری ۱۳۷ میلیاردی یک شرکت هلدینگی دستگیر شد
۵ مصدوم در پی واژگونی پژو در محور ارزوئیه به بافت
آخرین اخبار
۵ مصدوم در پی واژگونی پژو در محور ارزوئیه به بافت
عامل کلاهبرداری ۱۳۷ میلیاردی یک شرکت هلدینگی دستگیر شد
ممنوعیت حمل و نقل دام زنده و کود دام بدون گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای
۲ کشته و مصدوم در برخورد ۲ موتورسیکلت در رفسنجان
این بار سالخورده ها طعمه کلاهبرداری شدند
مانور اطفای حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی شهرستان کرمان برگزار شد
پاییز تلخ نوجوانی آرش: از رنج بی‌پناهی در خانه تا آرزوی پلیس شدن
برداشت زعفران (طلای سرخ کویر) در دیار کریمان/ اختصاص رتبه چهارم به کشت زعفران استان کرمان
روایت «باران جانی» از لحظه طلایی شدن در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵
کاهش ۹۷ درصدی بارش باران در استان کرمان!