باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- فاطمه مقصودی، نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس، گفت: روستاهای شهرستان بروجرد که سال‌ها با تانکر آبرسانی می‌شدند، با پیگیری‌های شبانه‌روزی این مشکلات رفع خواهد شد.

وی افزود: ۳۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های آب و فاضلاب بروجرد جذب شده که امکان اجرای پروژه‌های زیرساختی و حل معضل آبرسانی به روستاها را فراهم کرده است

همچنین بهره‌برداری از ۹ حلقه چاه جدید برای تأمین آب شرب در دستور کار قرار دارد. مقصودی در این زمینه توضیح داد: عملیات اجرایی فاز دوم اجرا و جمع‌آوری شبکه فاضلاب شهر بروجرد آغاز و ۹ حلقه چاه برای تأمین آب شرب وارد مدار خواهد شد.

پروژه سد آبسرده نیز با ۶۰ درصد پیشرفت در حال اجراست که به گفته نماینده بروجرد، با بهره‌برداری از این سد، سهم عمده‌ای از تأمین آب شرب و کشاورزی برعهده خواهد داشت.

از سوی دیگر، مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، اعلام کرد: شرکت آب و فاضلاب لرستان رتبه اول جذب اعتبارات و خرید اوراق را در کشور دارد

وی از رشد ۳۰۰ درصدی اعتبارات آب و فاضلاب بروجرد خبر داد و گفت: امسال ۲۹۰ میلیارد تومان برای پروژه‌ها اختصاص یافته و ۱۵۰ میلیارد تومان نیز از مطالبات پیمانکاران پرداخت شده است.

شبکه فاضلاب بروجرد با طول کل ۶۰۰ کیلومتر در حال اجراست که ۲۵۰ کیلومتر آن انجام شده و ۳۵۰ کیلومتر باقی‌مانده در فاز دوم پروژه اجرا خواهد شد.