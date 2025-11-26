باشگاه خبرنگاران جوان - آیا تا به حال حین پرسهزنی در فضای مجازی غذا خورده و متوجه شدهاید که مزه غذا را اصلاً حس نکردهاید؟ یا پس از یک جلسه کاری پر استرس، احساس کردهاید غذای محبوبتان بیمزه است، اما همان غذا در یک عصر جمعه آرام، فوقالعاده به نظر برسد؟ دانش گاستروفیزیک نشان میدهد که طعم واقعی غذا تنها به مواد اولیه بستگی ندارد، بلکه در ذهن ما شکل میگیرد.
تأثیر حواسپرتی بر طعم غذا
وقتی در هنگام غذا خوردن مشغول کار دیگری هستیم، چه تماشای فیلم باشد چه پاسخ دادن به پیامها، ذهن ما وارد حالت خودکار میشود. در این حالت، ما به نشانههای ظریف سیری توجه نمیکنیم و طعم واقعی غذا را بهخوبی درک نمیکنیم. پژوهشی که در سال ۲۰۱۱ میلادی انجام شد، نشان داد افرادی که هنگام ناهار، بازی رایانهای انجام میدادند، نه تنها احساس سیری کمتری داشتند، بلکه بعداً بیشتر میانوعده مصرف کردند.
استرس و اضطراب میتوانند حس چشایی ما را کمرنگ کنند. در یک آزمایش در سال ۲۰۲۱ میلادی، شرکتکنندگانی که فیلم ترسناک تماشا کرده بودند در مقایسه با آنهایی که فیلم کمدی یا مستند دیده بودند، آبمیوه را کمتر شیرین ارزیابی کردند. برعکس، وقتی آرام و در جمع دوستان هستیم، مغز ما دوپامین و سروتونین ترشح میکند و غذا خوشمزهتر به نظر میرسد.
راهکارهای ساده برای تجربه طعم بهتر
دفعه بعد که غذایی به نظرتان بیمزه آمد، به جای تغییر دستور پخت، به وضعیت ذهنی خود توجه کنید. با ایجاد فضایی آرام و متمرکز، میتوانید حتی سادهترین وعدهها را به تجربهای لذتبخش تبدیل کنید.
منبع: ایرنا