باشگاه خبرنگاران جوان - اندیشکده محافظهکار منهتن در یک نظرسنجی جالب، نظر بسیاری از جمهوریخواهان را درباره برخی از تئوریهای توطئه پرسیده و از آنها خواسته میزان باور آنها به این موضوعات را اعلام کنند و درصد کسانی که به این ایدهها باور دارند مورد توجه رسانههای آمریکایی قرار گرفته است:
کووید-۱۹ از یک آزمایشگاه در چین نشت کرده است، ۶۵% معتقدند واقعیت دارد!
انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ آمریکا با رأیهای تقلبی یا دستگاههای رأیگیری هکشده تعیین شد. ۵۱% معتقدند واقعیت دارد!
حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر توسط بازیگران دیگری فراتر از القاعده یا سایر گروههای افراطی مسلمان انجام شده و احتمالاً توسط دولت آمریکا طراحی یا اجازه داده شده است. ۴۱% معتقدند واقعیت دارد!
هولوکاست یهودیان در آلمان نازی بهشدت اغراق شده یا همانطور که مورخان توصیف میکنند، اتفاق نیفتاده است. ۳۷% معتقدند واقعیت دارد!
ناسا فرود آپولو ۱۱ در سال ۱۹۶۹ روی ماه را جعل کرده است. ۳۶% معتقدند واقعیت دارد!
منبع: کانال تلگرامی امریکانا