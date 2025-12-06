باشگاه خبرنگاران جوان - انتخاب رنگ سال توسط «پنتون» با واکنش شدید مخاطبان مواجه و رنگ اعلام‌شده توسط برخی «بی‌روح» و «دیستوپیایی» خوانده شد. این شرکت طبق روال هرساله، رنگ سال را در آستانه سال جدید میلادی اعلام کرد. این‌بار نوعی رنگ سفید به نام «رقصنده ابر» انتخاب شد که به نظر می‌رسد چندان به مذاق مخاطبان جهانی خوش نیامده و حتی از سوی برخی به عنوان یک رنگ «بی‌روح» توصیف شده است. اما ماجرای انتخاب رنگ سال از طرف «پنتون» چیست و آیا واقعا در تصمیم‌گیری‌ مردم در انتخاب رنگ تاثیرگذار است؟

انتخاب شرکت «پنتون» برای رنگ سال ۲۰۲۶، یک طیف سفید به نام «رقصنده ابر»(Cloud Dancer) به سرعت با واکنش منفی شدید در اینترنت روبه‌رو شد، طوری که برخی از علاقه‌مندان رنگ، این انتخاب را «کسل‌کننده» توصیف کردند و گروهی دیگر آن را «دیستوپیایی» (ضدآرمانشهری) و یادآور برتری‌طلبی سفیدپوستی دانسته‌اند.

در حقیقت می‌توان گفت که طراحان و طرفداران رنگ از رنگ سال «پنتون» که پنجشنبه اعلام شد شوکه شدند. بیشتر آن‌ها بر اساس روندهای اخیر طراحی و انتخاب‌های رنگ سال برندهای رنگ مثل Behr، Valspar و Dunn-Edwards پیش‌بینی کرده بودند که رنگی گرم و خاکی یا یک طیف سبز خاص انتخاب شود.

اما به گفته شرکت «پنتون»، رنگ «رقصنده ابر»(Cloud Dancer)، رنگی است که «در دنیایی پرهیاهو، نجواگر آرامش و صلح است» و در حقیقت «دعوتی به آرامشی واقعی و تمرکز است که اجازه می‌دهد ذهن سرگردان شود و خلاقیت نفس بکشد.»

با این حال انتقادات به این رنگ فقط به ظاهر و سلیقه محدود نشد و حتی منتقدانی این انتخاب را «بی‌درایت» نامیدند و آن را به یادآوری برتری‌طلبی سفید در سالی متهم کردند که اتفاقا بسیاری از برنامه‌های تنوع نژادی و برابری حذف شده است و سازمان‌های ناظر هشدار داده‌اند که ایده‌های ملی‌گرایی سفیدپوستی در سیاست‌های اصلی در حال عادی‌سازی است.

برخی دیگر هم آن را «نشانهٔ رکود اقتصادی» دانستند. یکی از کاربران فضای مجازی در واکنش به انتخاب این رنگ نوشت: «انگار دیگر پولی برای رنگ نداریم».

تمام این جنجال‌ها درحالی به پا شده که «لوری پرسمن»، معاون موسسه رنگ «پنتون» به «واشنگتن‌پست» گفت که «رنگ پوست هیچ نقشی در این انتخاب نداشت» و اضافه کرد که همین سوال در سال ۲۰۲۴ هنگام انتخاب نوعی رنگ طیف هلویی به نام «Peach Fuzz» و سال گذشته میلادی هنگام انتخاب نوعی رنگ قهوه‌ای گرم به نام «Mocha Mousse» هم مطرح شده بود.

«Mocha Mousse» رنگ سال ۲۰۲۵ «Mocha Mousse» رنگ سال ۲۰۲۵

«پرسمن» می‌گوید رنگ «رقصنده ابر» قرار است الهام‌بخش نوعی تولد دوباره باشد: «Cloud Dancer، همچون یک بوم سفید، نشان‌دهنده اشتیاق ما برای شروعی تازه است.»

«پنتون» که معمولا به عنوان معتبرترین مرجع رنگ در سراسر جهان شناخته می‌شود، از سال ۱۹۹۹ میلادی تاکنون، هر سال یک رنگ را انتخاب می‌کند که به گفته خودش قرار است سال پیش رو را تعریف کند و به نمایش بگذارد؛‌ گویی پیش‌بینی از حال و هوای جهانی و فرهنگ سال جدید است.

رنگی که توسط این شرکت انتخاب می‌شود در حقیقت جلودار هویت این برند در طول سال خواهد بود و در تمامی تبلیغات و کالاهای مرتبط با «پنتون»‌ ظاهر می‌شود.

تاثیر انتخاب رنگ سال

«رنگ سال پنتون» درواقع نوعی پیش‌بینی جهانی است از اینکه مردم چه می‌خرند، چه می‌پوشند، یا به چه سمت جذب می‌شوند، با این حال در عین حال، اشاره‌ای هم به روندهای موجود در مد، طراحی و سبک زندگی دارد. وقتی رنگ اعلام می‌شود، همان‌طور که «کاردیف گارسیا» در اپیزودی از برنامه «Planet Money» در سال ۲۰۲۰ نقل کرده، «به نوعی به یک سلبریتی در صنعت تبدیل می‌شود.»

طیف‌های رنگی شبیه «Cloud Dancer» پیش‌تر هم در زیبایی‌شناسی به اصطلاح لوکس بی‌سر و صدا دیده شده‌اند؛رنگ‌های خنثی و بدون لوگو اما بسیار گران‌قیمت که چند سال پیش در جریان رویدادهایی همچون جشن عروسی «سوفیا ریچی» و دادگاه پرسر و صدای «گوئینت پالترو» محبوب شدند.۲۰۲۶ در حقیقت نخستین سالی است که «پنتون» یک رنگ از طیف سفید را به‌عنوان رنگ سال انتخاب می‌کند. با این حال این نخستین باری نیست که این شرکت رنگی را انتخاب می‌کند که حس آرامش یا کاهش استرس را منتقل کند.

«Viva Magenta» رنگ سال ۲۰۲۳ «Viva Magenta» رنگ سال ۲۰۲۳

در سال ۲۰۱۱، «Honeysuckle»، رنگ سال پنتون بود که نوعی صورتی متمایل به قرمز است که طبق اعلام رسمی شرکت، قرار بود «روحیه را بالا ببرد و اعتمادبه‌نفس لازم برای مقابله با چالش‌های زندگی» را تقویت کند. «پنتون»‌، سال قبل‌تر نیز، رنگ «فیروزه‌ای» «Turquoise» را انتخاب کرده بود تا «فرصتی آرام‌بخش از مشکلات روزمره جهان» فراهم کند.

رنگ سال چطور انتخاب می‌شود؟‌

فرایند دقیق انتخاب رنگ سال توسط متخصصان «پنتون» کمابیش یک راز است. اما مجله «Slate» در سال ۲۰۱۲ با انتشار مقاله‌ای جلسات «پنتون» را «ترکیبی از یک نمایش مفهومی سطح‌بالا و یک کلاس انسان‌شناسی فرهنگی» توصیف کرد.«پرسمن» در سال ۲۰۲۳ در مصاحبه‌ای اعلام کرد که هیچ جلسه مشخصی برای انتخاب رنگ برگزار نمی‌شود و در عوض، اعضای مؤسسه رنگ «پنتون» که به پیشینه‌های متنوعی تعلق دارند، در طول سال با هم در ارتباط‌ هستند و روندهای طراحی و رنگ را تحلیل و پیش‌بینی می‌کنند.

معاون این موسسه گفت: «یادتان باشد که هدف این برنامه تحمیل یک رنگ خاص نیست، با این حال می‌بینیم که رنگ‌هایی که به‌عنوان رنگ سال پنتون معرفی می‌شوند، محبوب‌تر هم می‌شوند. هدف این است که به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان کمک کنیم که بهتر بفهمند رنگ چه قدرتی می‌تواند داشته باشد.»

منبع: ایسنا