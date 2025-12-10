باشگاه خبرنگاران جوان - در آیات پایانی سوره مؤمنون، قرآن پرده از رفتار عجیب مستکبران برمی‌دارد؛ دشمنانی که هشدار الهی را جدی نمی‌گیرند و از سر غرور، عذاب را شوخی می‌گیرند. این آیات نشان می‌دهد همان لحظه که آنان با تکذیب و تمسخر پیش می‌روند، زمان مجازات آرام و بی‌صدا نزدیک می‌شود و غافلان دیر می‌فهمند که فرصت بازگشت مدت‌هاست پایان یافته است.

آیات ۹۰ تا ۱۰۴ سوره مؤمنون بخشی از جدی‌ترین و کوبنده‌ترین سخنان قرآن درباره توحید، عدالت الهی و سرنوشت کسانی است که در دنیا خود را بی‌نیاز از حق پنداشتند. این آیات هم استدلال عقلی دارد، هم هشدار اعتقادی، هم تصویر واضحی از روز قیامت. قرآن در این بخش با روشی منطقی و قاطع، ساختار اعتقادی مشرکان و طغیانگران را فرو می‌ریزد و نشان می‌دهد که نابودی آنها نه به‌خاطر قدرت دشمن، بلکه نتیجه طبیعی انکار حق است.

استدلال قاطع قرآن درباره توحید

آیات ابتدایی این بخش با یک اصل شروع می‌شود، یعنی اگر خدا حق و یگانه نبود، نظام هستی فرو می‌پاشید. قرآن می‌گوید اگر معبودهای دیگری در کنار خدا وجود داشتند، هر کدام برای خود نظامی برپا می‌کردند و جهان دچار تزاحم و فساد می‌شد. این استدلال، پایه‌ای‌ترین پاسخ به هر نوع شرک در طول تاریخ است. چه مشرکان عصر نزول که برای خدا شریک می‌تراشیدند، چه قدرت‌طلبان امروز که می‌خواهند اراده خود را جای اراده خدا بگذارند و برای جهان نسخه مستقل بپیچند. آیه با این منطق، ادعای مشرکان را از ریشه باطل می‌کند و نشان می‌دهد که وحدانیت خدا شرط بقا و نظم عالم است.

تکذیب حقیقت، آغاز سقوط